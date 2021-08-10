東京奧運｜金牌效應加持　劍擊館落實擴建　盼告別各項同場練辛酸

東京奧運過後，香港體壇好消息接二連三。特首林鄭月娥今早（10日）公布一系列的支持體育發展的政策，當中包括加快興建體院新大樓，劍擊館亦落實擴建。



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特首林鄭月娥今日在行政會議前會見傳媒，公布5項支持體育發展措施，為受矚目的必定是興建體院新大樓，正如體院主席林大輝早前所言，新大樓希望在2024年6月落成，增強運動配套設施外，亦有望擴建劍擊館。

劍擊一直是體院的精英項目之一，有一段時間與乒乓球共用「奪標館」，當年的訓練人數不多，問題不算太大。隨着劍擊在本地的發展愈多愈成熟及普及，劍擊隊的人數有增無減。

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根據現時的制度，本地排名前8位的青年組（20歲以下）及少年組（17歲以下）劍手，皆可以成為港隊青年軍，在體院內受訓，每個劍種的男﹑女青年軍人數最多達32人，換言之3種劍小將接近100人，加上本身的成年組劍手，現時劍擊館難以容納如此多人。

體院劍擊館現時有13條劍道，每個劍種大約只得4條劍道使用，空間確實不多，現時落實擴建劍擊館，對本地劍擊發展絕對是利好消息。

劍擊館如今有13條劍道，難以容納日漸擴大的劍擊隊。（資料圖片）

一眾港將早前接受訪問時，當然對這個決定舉腳支持，花劍「大師兄」張小倫表示，一個更大的場地可以培育更多新血，做好青訓，才可長遠地鞏固香港劍擊在國際上的位置。「香港劍神」張家朗同樣直言，單是大港將人數已經甚多，加上青年軍後，整個劍擊館是非常熱鬧，所以欣喜看到新劍擊館的決定。

五項支持體育發展措施



1. 加快興建體院新大樓

2. 與馬會慈善信託基金合作，成立「能力提升基金」

3. 研究如何在學界加強體育投入

4. 照顧全職運動員的求學需要

5. 體育專業化、產業化



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