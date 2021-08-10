林鄭月娥：2024年建成體院新設施大樓　擴劍擊館、運動科學中心

特首林鄭月娥今早（10日）在行政會議舉行前會見傳媒，料談及最新疫情發展、接種疫苗安排，《香港01》將提供直播。

提及奧運，林鄭月娥指港隊成績令人引入為傲，透露下月會到全運會支持港隊運動員。她指政府投入不少資源，過去幾年的非經常開支達600億，體院每年撥款亦增加42%，至7億3千萬元。

林鄭公布5項支持體育發展措施，包括加快興建體院新設施大樓，擴大劍擊館、運動科學及醫學中心、設立日間休息中心、額外住宿設施等，將向立法會財委會申請撥款9.9億元，期望於2024年6月落成；政府亦會和馬會慈善信託基金成立3億元的運動員「能力提升基金」，用於科研、醫學研究及增購器材，備戰未來3年國際大型賽事；要求八大為運動員提供彈性學習安排等。

林鄭月娥稱，政府支持體育發展肯定不是「三分鐘熱度」。



林鄭：支持《反外國制裁法》納入基本法經本地立法

【10:45】港台記者問到，港府未來會否購入亞運轉播權；會否容許港台轉播，以及支持《反外國制裁法》由本地立法實施，並非中央直接頒布實施，是否考慮到金融界的反對聲音。

林鄭月娥回應指，港府需要總結破例斥資買奧運轉播權的效益，目前和未來也不會確實地交代會否購入亞運或巴黎奧運轉播權，正如2019年政府決定購入東奧轉播權後亦沒有公開討論，「（公開討論後）邊有得傾? 條件一定有咁辣得咁辣」。她說，未來政府決定是否購入轉播權時，會考慮對本港體育發展的效益，並指港隊的亞運成績比奧運好，將會是屆時考慮的因素之一。

另外，林鄭表示支持將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，但套用到香港需要考慮到本港實際情況，為確保《反外國制裁法》有效全面準確實施，認為經過本地立法過程比較穩妥，亦可防止有另有用心的人藉機炒作，但強調金融界的擔憂並非支持本地立法的主要因素。

林鄭月娥與徐英偉。（廖雁雄攝）

5大措施支援體育發展

【10:15】林鄭月娥表示，17天東奧可說掀動全港市民的心，她和市民一樣激動振奮，香港今次的成績是歷史性的，香港人應以此為傲。她提出5項支援體育的措施：

1. 加快建體院新設施大樓，將可增加淨作樓面面積9,000平方米，日後可有更大劍擊館、擴大運動科學和醫學中心、特設日間休息中心，希望可提早兩年落成新設施大樓，2024年可落成。據體院主席林大輝所指，有機會於2024年6月啟用，民政事務局局長將提早在今年10月本屆立法會休會前，申請新增的撥款，達9.9億元。

2. 透過馬會慈善信託基金，成立「能力提升基金」，加強運動科研、醫學、先進器材，備戰未來3年各大體育盛事，總額3億元，政府與馬會各負擔一半，傷殘運動員可同樣受惠。她鼓勵各大學也做更多相關的大數據研究，希望在未來幾年增加香港運動員競爭力，她感謝馬會作為香港體育的重要支柱，一向不會吝嗇，昨晚致電馬會主席時，對方也即時通過董事局同意投放相關基金。

3. 促進體育運動員薪火相傳，在學校層面強化，給學界更多支持，因現時學界體育聯會有很多體育項目，找到很多精英運動員。民政局會連同教育局，盡快檢視如何加強體育投入，支持學界辦更多活動，亦希望啟德體育園於2023年落成時，學界有更多設施可用。

4. 更好照顧全職運動員的求學需要。政府會要求學資會下的8大院校，提供更多彈性學習安排，喜見現時各大學校長都很支持，現時有170名現役運動員在各大學就讀。1996年成立的運動員基金，會繼續向運動員提供獎學金，令家長更放心讓有潛質的子女投身體育。

5. 體育專業化、產業化：啟德體育園於2023年落成後，希望社會大眾對運動投入更高，例如在教練、裁判以外，也有更多專業的事業、產業，稍後民政局局長將主持工作小組，與商界、體院檢視人力發展需求，目標是在普及化、精英化、盛事化以外，促進體育的專業化、產業化。

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審委將密鑼緊鼓審核選委會候選人資格

林鄭月娥提到，自人大修改本港選舉制度，港府需要做好三方面，包括公眾解說、本地立法和進行三場選舉，首場進行的選委會選舉，提名期在本月6日已經展開，截至昨晚共接獲885份提名表格，當中35份是指定團體的提名，885份是候選人的提名表格，形容參選情況很踴躍。

林鄭月娥指，稍後將由候選人資格審查委員會審視參選人是否符合提名要求，相信資審會在政務司司長領導下會密鑼緊鼓進行審視工作，呼籲有意參選人士爭取提名參選。

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籲市民趁空窗期接種疫苗

林鄭月娥表示，很高興有企業和大學響應政府做法，要求自身群體接種疫苗，否則須自費進行檢測，提升疫苗接種率。她指，特區政府上周公布一系列便利市民接種疫苗的措施，包括在商場設外展接種疫苗櫃位，由明天起「即日籌」擴展至60歲或以上人士，以及社區疫苗接種中心服務延長一個月。

她稱，在外防輸入方面，特區政府採取嚴格措施，按海內外疫情即時作調整，例如上周暫停廣東省以外回港易計劃，不過面對變種病毒有機會百密一疏，必須要透過接種疫苗建立群體免疫屏障。她指，香港目前正值空窗期，第四波疫情已完全終止，第五波並沒有在社區爆發，呼籲市民趁空窗期接種疫苗，否則若爆發疫苗，抗疫重點將放在病毒檢測，即使有針也沒有能力接種。

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