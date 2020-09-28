保就業｜袁海文疑惠康先抬後凍　指匪夷所思︰未見過泰國豬39蚊磅

本港新冠肺炎疫情持續，惠康及百佳超級市場早前向政府申請第二期保就業計劃，百佳宣布推出抽獎發放現金券，並透過20間社福機構派發每人200元現金食物券，預計逾20萬人受惠；而惠康則宣布會凍結300款貨品價格半年等。 深水埗區議員、民主黨消費者權益政策副發言人袁海文指，惠康凍結300款貨品的價格，有商業及公關的考慮，例如專門挑選自家品牌，及以較高的價格凍結。他表示，「泰正」泰國300克冰鮮豬肉凍價39元匪夷所思，「幾肯定疫情期間未試過上到39蚊。」 而民建聯「超市價格關注組」召集人顏汶羽指，「全單七折先係最簡單直接！」他指，百佳透過20間社福機構發放現金食物券，在會員制下難以覆蓋本港約140萬貧窮人口，認為政府應負責確保如何「真回水」。

政府要求申請第二期「保就業」計劃的兩大超級市場，將最少五成工資補貼回饋社會。惠康超級市場上周二宣布一項回饋計劃，提及會凍結逾300款貨品價格半年，至上周五（25日）公布部分被鎖定價格的貨品。

翻查資料，勞工及福利局局長羅致光於上月中的記者會中，對於有意見認為兩大超市獲得補貼後，再向市民提供折扣，會令超市進一步坐大。當時他稱「呢種係雙贏，從政府角度唔會介意，而市民亦受惠，睇唔到有問題」。不過事隔一個月，他昨日（26日）於電台節目表示，超市減價或不加價，難以衡量實質回饋數額，故不會計作回饋金額，似乎與早前的言論自相矛盾。

百佳指，顧客資料如電話、身份證頭幾個號碼等均以一次性用途，抽獎活動後將立即銷毀。（資料圖片／羅國輝攝）

對於第二期保就業計劃，深水埗區議員、民主黨消費者權益政策副發言人袁海文直言，「政府推保就業好得意，整色整水好荒謬」，指超市推出的回饋措施，市民實質的獲益不多。他解釋，疫情期間超市的生意額逆市上升，根本不需要保就業的補貼。他斥責政府規定回饋金額佔工資補貼的50%過少，變相額外贈送約數千萬元給超市，起碼提升至八至九成市民能實際受惠。

疑超市間合謀定價

袁海文認為，惠康凍結300款貨品的價格，有商業及公關的考慮在內，例如該批貨品包括自家品牌Meadows的雪糕和牛奶等，而其他貨品以偏高的價格凍結。他透露，金象牌泰國米5公斤凍價75元非常令人懷疑，指除了疫情初期市面一度搶米外，泰國米的供應一直穩定，甚至聽聞來貨價更有下降，早前曾一度售50多元，並同時觀察到百佳泰國米的售價亦有上升。

袁海文亦指，「泰正」泰國300克（編按：惠康公布為200克-450克）冰鮮豬肉凍價39元亦匪夷所思，「幾肯定疫情期間未試過上到39蚊。」因此提出質疑︰「係咪專登Mark咗一個咁高嘅價呢？有冇可能係合謀定價呢？」

袁海文指，疫情期間超市的生意額逆市上升，根本不需要保就業的補貼。（資料圖片／梁鵬威攝）

可參考八達通交通補貼

袁海文不解為何以抽獎或現金券等形式回饋社會，建議可參考八達通的「公共交通費用補貼計劃」，以港鐵股東的盈利撥出一定比例至回饋計劃。他指，該方式好處是營運商能提供資料，易於監管及透明度較高，亦方便預計何時停止計劃，僅視乎政府是否願意推行。他又指，抽獎帶有運氣的成份，未必人人受惠，亦牽涉到個人私隱，建議超市收集的資料愈少愈好。

袁海文建議，可參考八達通的「公共交通費用補貼計劃」，類似港鐵股東的盈利撥出一定比例至回饋計劃。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府應確保如何「真回水」

民建聯「超市價格關注組」召集人顏汶羽直言，政府批出過億的公帑予兩大超市，認為直接減價才合理，「全單七折先係最簡單直接！」他指，惠康宣布300款貨品凍價，實為「宣傳手法多過回水」，或有可能先加價後凍價。他建議惠康盡快公布該批貨品的清單、9月的平均售價。

至於百佳方面，他斥責抽獎的方式無稽，認為行政費用浪費資源，「公帑嚟㗎，點會攞去抽獎？」他指，百佳透過20間社福機構發放現金食物券，在會員制下難以覆蓋本港約140萬貧窮人口。顏汶羽表示，政府應負責確保如何「真回水」，究竟是勞工及福利局，還是政策創新與統籌辦事處負責，並指政府部門互相推卸，容易令市民混淆。

顏汶羽斥責百佳抽獎的方式無稽，認為行政費用浪費資源。（資料圖片／羅君豪攝）

惠康︰300款貨品凍價不包括政府回饋建議內

惠康超級市場澄清，政府上周二已正式批准惠康所提交的回饋建議，支援社區一向是惠康品牌DNA 的一部份 ，並由上周五（25日）起啟動「日日有低價」企劃，承諾未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，以保障顧客免受價格波動影響。雖然「日日有低價」企劃並不包括在政府回饋建議內，但企劃為總值超過1.2億港元「點點心意」回饋社會計劃的重要一部分，期望能為社區齊心抗疫出一分力。

百佳︰抽獎資料均一次性用途

百佳超級市場回應《HK01》指，市民無需到百佳消費，可直接於網上登記簡單資料，沒有智能手機的市民，亦可透過電話登記「誠心賞你」大抽獎，並承諾抽獎在10月執行。抽獎獲得的顧客資料如電話、身份證頭幾個號碼等均以一次性用途，抽獎活動後將立即銷毀。是次抽獎活動網上登記系統由屈臣氏集團內部科技團隊研發和製作，並運用雲端技術處理，即使龐大流量也能夠暢順運作。百佳又指，將繼續與政府緊密溝通， 讓社會更多市民得以受惠。