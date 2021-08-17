確診國泰貴賓室員工有派餐予轉機客　張竹君：不排除帶病毒入社區

本港今日（17日）新增一宗新冠肺炎確診個案，本地11日零確診「斷纜」。患者是一名居於東涌逸東邨的47歲女子，於國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作，負責派送食物予離境旅客和轉機旅客。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地離境旅客的風險較低，故估計她受轉機旅客傳染機會較大。患者證實感染Delta變種病毒，不能排除她將病毒帶入香港社區的風險。



+ 4

到診所本欲打疫苗 因有咳才採樣檢測

張竹君表示，這名47歲女子工作的貴賓室接近第一至四號閘，她負責派送食物，會接觸到離境旅客和轉機旅客，最後上班日14日。

患者有接受定期檢測，最近在7月30日、8月5日、8月9日都有接受檢測，8月15日她是8月到私家診所希望接種新冠疫苗，但在告知醫生自己輕微咳嗽一個月後，醫生建議她先照肺片，她遂到檢測中心採樣，及到醫院急症室照肺，結果在醫院的檢測呈初步陽性，入院後亦驗到陽性。

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



+ 6

病人病毒量愈來愈高 判斷為新近感染

張竹君指，由於這名病人定期檢測，一直是陰性，現時病毒CT值亦下跌，反映病毒量愈來愈高，因此判斷為新近感染個案。而理工大學基因排序結果顯示她感染到Delta變種病毒，當局會繼續分析其基因，追查源頭及相關個案。

張竹君表示，本地離境旅客的風險較低，故估計她受轉機旅客傳染機會較大，但由於轉機旅客中有無人確診，需由其他國家通報，料較難追查得到。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼

