國泰貴賓室職員染疫　梁子超：機場感染機會極高　促每周兩至三檢

新冠肺炎疫情反覆，在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作的47歲女子昨（16日）初步確診，帶有L452R變種病毒株。患者未曾外遊，亦無接種疫苗，被列為源頭不明個案，其所居住的東涌逸東（二）邨美逸樓，隨即被封區強制檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超今早（17日）在電台節目表示，認為近期不少地方的機場均爆發疫情，認為染疫女子在機場受感染機會極高，加上本港國際機場已恢復轉機安排，外國人或與本港出發人士「溝埋」，而Delta的傳染力極高，其同事亦可能已中招。

梁子超直指，機場仍是外防輸入的缺口，或會造成社區爆發，認為當局有必要強制機場職員打針，並加密檢測次數至一周兩至三檢。



▼8.16東涌逸東二邨美逸樓封區檢測▼



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梁子超今早在港台節目《千禧年代》表示，在國泰貴賓室工作的染疫47歲女子有機會接觸到旅客，加上近日多地機場均現爆發，可見在機場感染機會極高，而本港已恢復轉機安排，外國人或會與本地出發的人「溝埋」，致機場職員受感染，其同事亦有機會已「中招」。

至於機場貴賓室的爆發風險，梁子超認為，需要視乎檢測結果、患者的病毒量是否處於高水平，以及她曾否進行高危活動。若否，可能是當局發現得早，及早截斷傳播鏈，否則傳播風險則會大大急增，加上她曾在社區逗留一段時間，或會引致社區大爆發。

女患者於香港國際機場國泰航空貴賓室「寰宇堂」工作。（互聯網）

促當局考慮要求機場員工每周兩至三檢

梁子超質疑，染疫女子為何在機場工作卻未接種疫苗，暫未知患者是否需定期檢測，直言此舉是漏洞，促請機場管理局審視有關安排，否則或會導致社區爆發。他又指，機場職員會接觸到旅客，接種疫苗亦不足以防疫，他強調打針後染疫或會無病徵，變成隱形傳播，遂必須要定期檢測，雙管齊下，惟現時一周一檢的安排未能及時找出確診者，他建議當局收緊至一周兩至三檢。