本地清零斷纜　國泰貴賓室員工初確診帶變種病毒　逸東邨封區強檢

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今晚（16日）公布，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明初步確診本地個案。患者是一名47歲女子，在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作，居東涌逸東（二）邨美逸樓，她昨日（15日）發燒求診，上周六（14日）最後上班，未有接種新冠疫苗。

政府今晚8時許在逸東邨美逸樓封區強檢，所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。自本月5日錄得一宗本地個案（編號11999）後，連續11日本地清零斷纜。



▼8.16東涌逸東二邨美逸樓封區檢測▼



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患者昨求醫 未有接種新冠疫苗

衞生防護中心指出，患者涉及一名47歲女病人，居於東涌逸東（二）邨美逸樓，她昨日出現發燒等病徵及向一名私家醫生求診，並於同日到北大嶼山醫院急症室求醫。她於昨日的深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y和E484K變異基因。

據了解，患者的血清抗體測試呈陰性，可能最近才感染。

衞生防護中心正進行該個案的流行病學調查及接觸者追蹤。初步資料顯示，她於潛伏期內沒有外遊，中心已將此個案列作本地個案。她於香港國際機場擔任航空公司貴賓室職員，最後上班日期為本月14日，她沒有接種新冠疫苗。

當局表示，病人的工作處所，以及她在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告，曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

在東涌逸東邨美逸樓居住的一名47歲女居民初確診並帶有變種病毒株，當局8月16日晚上封區檢測。（羅君豪攝）

逸東邨美逸樓內人士須明日凌晨2時前接受檢測

政府晚上引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制在東涌指明「受限區域」，即東涌逸東街8號逸東邨美逸樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）上午約7時左右完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明初步確診本地個案。患者是一名47歲女子，居東涌逸東（二）邨美逸樓。（資料圖片）

女患者於香港國際機場國泰航空貴賓室「寰宇堂」工作。（互聯網）

國泰貴賓室「寰宇堂」服務關閉深層消毒

國泰航空晚上表示，接獲香港國際機場貴賓室「寰宇堂」服務供應商通知，表示其中一位於該處所工作的員工確診新冠肺炎。 作為預防措施並因應政府衛生當局的建議，該貴賓室現已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知為止，就有關情況帶來的不便致歉。

國泰表示，所有曾於貴賓室執勤的員工已被安排進行強制檢測。按照政府規定，所有於機場工作的員工均須定期進行檢測；並正就該個案與服務供應商緊密合作，遵照衛生當局的既定程序，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的顧客及員工。