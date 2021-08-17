新冠肺炎｜90日內3機場職員確診　張竹君：機場工作風險確較高

本港疫情本來漸見緩和，近日確診個案大部分為外地傳入個案，但由6月起至今，一共出現三宗本地機場人員確診個案，最新一宗暫列本地確診個案，患者是一名47歲國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」女員工。衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今日（17日）認同，在機場工作人士，感染風險確大於社區其他市民，加上女患者主要招待轉機客及離港客人，當中轉機客無入境記錄，難以追查，因此呼籲機場員工接種疫苗。



女患者於香港國際機場國泰航空貴賓室「寰宇堂」工作。（互聯網）

▼8月16日制檢測公告詳情▼



本港今日（17日）新增一宗確診個案，是自6月24日港航地勤男職員及7月11日確診機場搬運工後，三個月來第三名機場工作員工確診。被問到機場員工感染風險會否較高時，張竹君表示，高風險工作人士，如航空、檢疫酒店，都會建議員工盡快打針，及經常進行檢測。

女患者病毒量上升 判斷為新近感染個案

今日確診的47歲女患者在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作，負責派送食物予離境旅客和轉機旅客，張竹君指，由於這名病人定期檢測一直是陰性，病毒CT值正下跌，反映病毒量愈來愈高，因此判斷為新近感染個案。

張竹君公佈最新一宗感染變種病毒本地個案詳情。(廖雁雄攝)

另外，張表示，本地離境旅客的風險較低，故估計她受轉機旅客傳染機會較大，但由於轉機旅客中有無人確診，需由其他國家通報，料較難追查得到。由於客人用餐時會脫下口罩，張認同，轉機客有機會帶病毒，會有風險，為減低風險方法是呼籲所有員工接種疫苗，但上菜時要否穿上保護衣、口罩、面罩等，要再作考慮。

+ 2

另外的兩名機場確診員工，已列為相關個案，其中一人於6月確診在機場任港航地勤的27歲男子確診，帶有L452R變異病毒株；另外一人，是50歲男機場搬運工，於機場擔任搬運客機及貨機行李工作，主要於禁區60號工作，確診前約10日接種第一針復必泰疫苗。