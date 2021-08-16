新冠肺炎｜強檢首日即企圖離境　62歲男子違檢疫令判囚4周

一名62歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（16日）於屯門裁判法院被判處即時監禁四星期。案情指，該名男子於去年8月31日入境時獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫十四日，不過，他在無合理辯解及未獲授權人員許可下，同日企圖離境，在深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。



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該名男子於2020年8月31日入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日企圖離境，並在深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。他被控兩項違反《規例》第8（1）、8（4）及8（5）條，今日於屯門裁判法院就兩項罪行各被判處即時監禁四星期，同期執行。

衛生署指，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有169人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。