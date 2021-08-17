東涌又強檢｜街坊嘆年做十數次檢測感厭倦　盼早日重回疫前生活

居東涌逸東邨國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作女子確診，本地11日零確診「斷纜」外，由於患者為東涌居民，並多次到訪區內食肆及設施，令東涌再次跌入變種病毒夢魘，大批街坊需接受強制檢測。

今日（17日）不少前往強制檢測的東涌居民指，排隊尚算快，現場未見超長人龍，整個過程只需約15-30分鐘，但有市民表示前前後後已做過十數次檢測，非常厭倦，盼期望更多港人接種疫苗，保障大眾安全，早日重回疫前生活。



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東涌人年做十幾次檢測： 打針對大家有保障

居於逸東邨的陳女士和女兒表示，從去年開始共做了十幾次檢測，女兒稱「係我哋自己願意做嘅！」陳女士則認為主要是為安全，她認為一旦感染會對工作和小朋友上學很麻煩。她又指，機場風險較高應就在該地工作人員進行強制性打針或檢測，續指「大家都有保障，雖然打咗針都未必安全，但打咗好過無打。」

居住在東涌的梁女士指，前前後後做了超過十幾次檢測，之前是因工作需求，今次是因曾路過東薈城所以做檢測，認為即使沒有收到政府要求的短訊，市民亦應做好本份自發來做檢測，亦清楚東涌雖為高危地區，但有很多人都沒有接種疫苗，盼望機場人員可以去打針。被問及是次檢測的過程，梁女士認為「hea咗」，初初做工作人員更用心，采鼻時會較深入。

市民：「斬件」強檢門面功夫 作用不大

東涌居民葉先生指，「政府公告包成3個禮拜，都唔知自己有冇行過」，因此來進行檢測。葉先生指「以前政府又話打完針唔使測，宜家打晒兩枝針都要再測。」相信與是次事件為變種病毒有關。

東涌經常有機場人員出入屬高危地區，曾多次進行強制檢測，他表示「無得憂慮咁多，鬼叫自己住喺度。」，葉先生認為，並不擔心區內會爆發，因為是早前發生的事，有事就一早爆發了，「斬件」做強檢只是事後「門面功夫」作用不大，應仿效內地一有事便大範圍做強檢。

葉先生又建議，應針對機場工作人員強制打針，現時給予太大自由度，所有外來人士亦應強制打針後才可入境。

市民今日在東涌的檢測站等候進行新冠病毒檢測。（張浩維攝）

同樣居住在東涌的胡女士表示，她逢星期天就會去位於逸東邨的聖堂，所以是次前來做檢測，她形容「有次排近3個半鐘，今次唔耐」。自從疫情後都比較少出街，惟最近因消費券所以才多出街用餐，胡女士續指，很多機場員工居住在這區及出入，他們接觸外來人士比較多，為保護當區居民，這些在機場的員工應多做檢測。

在東涌工作的劉小姐指，已做超過四次檢測，認為是次檢測比以往做得認真，可能因為今次是變種病毒，她不解為何要經常做檢測，但認為病毒隨處都有無可避免，惟自己小心一點。