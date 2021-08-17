8泛民人士涉七一遊行案　已有7人表明認罪　案押後至10月處理

8名泛民人士涉嫌於去年參與由前民陣舉辯的七一遊行，從而被控舉行及煽惑他人參與未經批准集結等罪，繼胡志偉等4名被告早前已表明會認罪，另4名未決定意向的被告，包括：曾健成、徐子見、陳榮泰及鄧世禮，今(17日)再到區院提訊，其中有3人表示會認罪，現只有陳榮泰一人未作決定，法官7名已表明會認罪的被告，排期於今年10月7日作正式答辯，陳則押後至9月21日再提訊。



胡志偉朱凱廸等4人早前已表示會認罪

8名被告：胡志偉(民主黨前主席)、朱凱廸(前立法會議員)、陳皓桓(前民陣召集人)、梁國雄(社民連)、鄧世禮、曾健成，徐子見及陳榮泰。其中胡志偉、朱凱廸、陳皓桓及梁國雄，早前已表示會認罪。

其中陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰4人，各被控一項於明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行；另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，再被控舉行以及明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行等兩項罪名。

現只有3人可擔保外出

梁國雄及陳皓桓組織及參與前年8月18日和10月1日的未經批准集結，分別被判監22個月及18個月，正在服刑；胡志偉、朱凱廸及徐子見，則因為涉民主派初選案而須還柙，只有曾健成、陳榮泰、鄧世禮等3人可保釋外出。

案件編號：DCCC 107/2021

八名被告所涉罪名。(詳看下圖)