灣仔Airbnb單位藏數十汽油彈　玻璃瓶留掌印　兩男裁罪成明判

警方前年突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，並搜出59枚汽油彈，5名從單位露台逃走的男女被捕，其中3男否認與事件有關，早前在區域法院經審訊，法官今(18日)就案件作裁決，並指單位內有玻璃瓶留有其中一名被告的掌印，另一被告則被拍到帶發泡膠箱等物品上樓，裁定兩人罪成，另一男則因未有直接證據指他與事有關，被裁定罪名不成立。兩名被定罪的被告將於明天接受判刑。



兩男女被告早前已認罪

本案原有5名被告，1男1女被告早前已認罪，不認罪的3名被告：鄭錦輝、丘建威及黃建棋，丘被裁定罪名不成立，鄭及黃均罪名成立，指他們於2019年11月2日，在灣仔一個單位內管有59枚汽油彈、玻璃瓶等物品，意圖損壞財產。

警方到場被告正從露台逃走

控方案情指，警方當日在單位外進行監視，及後採取行動表露身份，要求入屋，但未獲回覆於是破門而入。在單位內發生案中被告正在露台向下層逃走，最終拘捕他們。

黃稱獲邀到單位曾拿過空瓶

審訊中只有黃出庭作供，他聲稱對同案已認罪的女被告有好感，當時應邀到單位內，在單位中曾拿起空瓶問另一已認罪男被告，空瓶是否用於回收，後來在單位內睡著，起來時聽到敲門聲，以為有惡人找上門算賬，於是跟著其他人逃走，在單位期間不曾見過汽油彈。

官指被告知警員要作拘捕

法官葉佐文指出，相信警方敲門時已表明警員身份，各被告亦沒解釋逃跑後為何不求助，明顯知悉門外的是要進行拘捕的警員。

兩瓶有黃的掌印

葉官分析，單位內一批32枚的汽油彈中，其中兩瓶上有黃的掌印，認為他當時除了因為他知道自己曾觸碰汽油彈外，沒有其他原因要逃避警方，他自辯的說法亦不獲接納。

鄭攜發泡膠箱進大廈

閉路電視片段則拍到鄭進入大廈時，曾攜有發泡膠箱、黑色膠袋，沒證據顯示他及後放棄物品的管有權，而兩項物品內最後被發現，分別載有27枚汽油彈及玻璃瓶，由於不爭議他們管有汽油彈的唯一用途為損壞財產，因此裁定二人罪成。

未有證據指丘與汽油彈或材料有關

至於丘的控罪，葉官指雖然單位內的伸縮警棍有他的DNA，但控方未能排除他因為怕警方以藏有攻擊性武器拘捕他而逃走，亦沒證據指證他管有汽油彈及材料，故裁定他罪脫。

案件編號：DCCC 97/2020