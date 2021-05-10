學生認灣仔單位藏近140汽油彈　官指以身試法要負風險　囚38月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-05-10 14:11

警方2019年11月於灣仔堅拿道西一單位內，檢獲近140枝汽油彈，並拘捕多人，其中一名當時被捕的學生，今(10日)在區域法院承認管有物品意圖損壞他人財產罪，法官指被告在商住單位管有易燃物品，增火警風險，以身試法要負很大風險，判被告入獄3年2個月。

被告莫禮滔(22歲，學生)，他承認於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西冠景樓一單位內，管有59個汽油彈、79個玻璃瓶連白色廢棉、50個玻璃樽、4.6公升柴油、1公升含異丙醇液體、4.9公升含汽油液體，及白色廢棉、布條及毛巾等，意圖在無合理辯解下，用以摧毀或損壞他人的財物。’

案情指，警方當日凌晨起在單位外監視，下午3時才採取行動，當時單位外有濃烈汽油味，警員在單位外表明身份，單位內並無回應，警方遂破門而入，見單位內有5人正從露台逃向樓下單位，並要求外籍住客讓他們留下，但遭該外籍住客拒絕。警方期後在大廈2樓一餐廳內發現本案被告，他身上有助燃劑殘留物。

辯方律師求情時稱，被告被捕時正修讀公共行政政治學士課程的最後一年，他在去年10月已表示會認罪，已還押一年半，還押期間，被告有兩名祖父母過世，他均未能出席他們的葬禮，律師又呈上10封求情信，指被告關心社會，樂於助人，因一時衝動而犯案。

法官判刑時稱，案中有大量汽油彈存放在商住大廈內，易生危險，案情更涉有5人犯案，參考同類案例後，判被告今獄38個月。同案另3名被告的案件則會於本周五（14日）開審。

案件編號：DCCC 97/2020