23歲理大女生認管過百汽油彈或半製成品　判監3年2個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-30 17:41

4男1女前年11月涉於灣仔一個單位管有過百枚汽油彈製成品及半製成品等，被控管有爆炸品罪，經修訂控罪後被控串謀縱火罪。該女被告承認管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪，今（30日）於區域法院被判監3年2個月，法官判刑時並讀出被告所寫的求情信，指她是「空有一腔熱血而欠缺智慧」下犯案，嘗試改變令人無奈的社會，並會毫無怨恨地接受刑罰。

被告楊泳茹（23歲）為理大學生，她與另外4名被告鄭錦輝（22歲，學生）、丘建威（25歲，無業）、莫禮滔（22歲，學生）及黃建棋（20歲，地盤工人），同被控於2019年10月30日至11月2日，意圖而一同串謀用火摧毀或損毀屬於他人的財產。

他們又被控於同年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓一單位，保管或控制59瓶汽油彈，以及79個玻璃瓶每個載有白色廢棉、50個玻璃瓶、約4.6公升液體內含柴油、約1公升液體含異丙醇、約4.9公升液體內含汽油、白色廢棉、布條等，意圖使用或准許他人使用，以摧毀或損毀他人財產。

被告求情信稱 會毫無怨恨地接受刑罰

楊早前承認交替控罪，即管有物品意圖摧毁或損壞財產。案情指，警方在涉案單位內搜出過百枚汽油彈製成品及半製成品等，而單位內的4男1女從單位的露台位置跳至3樓的簷篷，再到同層的平台。警員之後在不同位置拘捕各人，包括楊。而控方早前指，本案是已知案件中汽油彈數量最多。

法官葉佐文今指，楊於16歲時從內地來港定居，她就讀理工大學土地測量及地理資訊學三年級。她被捕後還柙至今共17個月，在獄中完成香港管理專業協會課程。葉官庭上讀出楊所寫的求情信，她表示是自己「空有一腔熱血而欠缺智慧」下犯案，嘗試改變令人無奈的社會，並會毫無怨恨地接受刑罰，勉勵他人要以溫柔、良善和堅定的心面對將來。其家人和囚友形容她是有理想、有愛心的人。

法官指本案涉及汽油彈數目不少 案情嚴重

葉官判刑時指，涉案汽油彈數目不少，案情嚴重，以身試法的代價可以很大，屬危險易燃裝置的汽油彈被儲存在商住大廈可導致火警，認為楊是有計劃犯案。他以4年9個月為量刑基準，因楊認罪扣減三分一刑期，判其監禁3年2個月。

另外4名被告則否認控罪，案件於5月14日審訊。

案件編號：DCCC 97/2020