廉署控美聯物業銷售經理涉收下屬佣金　助促成逾六千萬成交價交易

廉政公署昨日（17日）落案起訴一名美聯物業高級銷售經理，控告他涉嫌從下屬收受非法佣金共約13萬元，以協助對方促成三宗物業交易，總成交價達逾6,150萬元。被告獲廉署准予保釋，以待明日（19日）在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告鍾家強（53歲），美聯物業代理（商業）高級銷售經理，被控共三項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。被告於案發時是美聯尖沙咀一間分行的主管，其下屬包括一名高級客戶經理。被告其中一個客戶為一間從事物業投資的公司。

物業代理在促成一項物業交易後，美聯會分別向賣方和買方收取成交價的1%作為代理佣金。美聯會根據物業代理所促成交易為公司賺取佣金的數目，計算其每月應得的銷售佣金。被告作為分行主管，會就其下屬所促成的物業交易賺取主管佣金。

控罪指，被告涉嫌於2017年7月14日至8月31日期間，無合法權限或合理辯解，而從上述高級客戶經理接受三筆非法佣金，每筆由9,800元至63,000元不等，共約13萬元，作為協助對方促成上述客戶的物業交易的誘因或報酬。

有關物業交易被指，涉及三個分別位於筲箕灣及灣仔的商用物業，每宗成交價由920萬元至逾2,730萬元不等。該三項物業的總成交價逾6,150萬元。

美聯在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。