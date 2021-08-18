男警任區議員義工涉向市民索2400元　稱當時患精神分裂　案押後訊

男警涉嫌為區議員的義工時，向3名因租務問題來求助的人士索取2400元的報酬，被控索取利益罪，案件今(18日)在觀塘法院再提訊，他否認控罪，並稱案發時患有精神分裂，裁判官把案押後至10月13日作預審，被告准繼續保釋。



被告陳家霖(37歲)，被控3項代理人索取利益罪，指他在去年10月22日，作為區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主、租客及地產經紀各索取800港元，合共2400港元，作為協助處理3人租務糾紛的報酬。

陳稱為省錢，今天並無聘請律師代表，他在庭上稱，案發時因家庭問題而患上精神分裂，現仍有定期覆診，但廉署沒有為他索取醫療報告，要他自行索取；他又批評廉署將他的錄影會面列入不被使用的文件，他稱曾與廉署職員傾談近半小時，並非如控方所指的保持緘默，又指當時有廉署調查人員認為他有精神問題，故終止會面，事後亦沒再安排會面，他認為調查並不完整。裁判官應被告要求，指示控方需準備該錄影會面的謄本。

控方透露，控方將傳召9名證人，包括7名市民、1名警員及1名廉署調查員，亦會呈上區議員辦事處的閉路電視片段，長約2小時，料審訊需時3天。

案件編號：KTCC 1136/2021