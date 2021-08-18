民政署女職員涉訛稱請假看中醫　實往參加興趣班　案押後再訊

民政事務總署女職員，涉嫌向署方稱要請「應診假」去看中醫，實往參家興趣班而被控，案件今(18日)在九龍城法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至10月13日再提訊，以讓辯方索取文件及讓被告索取法律意見，被告准以1萬元保釋外出，期間不得離港及騷擾證人。



女被告傅申，41歲，民政事務總署署理高級行政主任，被控6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，控罪指她於2018年11月30日，至2020年6月17日期間的其中6日，使用一份「申請離開工作崗位」表格，並在文件上作虛假、錯誤或欠妥的陳述，即在該些日子的下午2時30分至下午5時離開工作崗位，到郭醫堂中醫診所接受治療，涉意圖用以誤導特區政府。

廉署早前透露，被告在其中5個申請離開崗位日的黃昏，曾到訪該中醫診所，有1天則沒有到過；她涉嫌在這6天的下午往參加興趣班。被告案發時為駐民政署轄下的黃大仙民政事務處的高級行政主任，負責為黃大仙區議會提供秘書支援。