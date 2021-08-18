抗體檢測報告範本列明抽血日　衞生署避答縮短外傭檢疫期有否失職

一名從美國抵港、帶變種病毒的38歲外傭，因為已接種疫苗、驗到抗體，獲准只須隔離七日，但事實是她在抵港前5日，在美國抽血再寄回香港檢測，入境香港時衞生署職員卻無發現外傭抽血時是身處美國。

被問到衞生署職員是否失職時，衞生防護中心總監林文健本周一（16日）稱，要調查檢測報告有無列明採樣日期。不過，《香港01》發現政府早已向檢測商提供檢測報告的範本，列明報告須包括樣本收集日期。據了解，今次涉事的化驗所栢立亦有跟從報告格式呈交給衞生署。記者再向署方查詢時，獲回覆「無補充」。



帶有變種病毒外傭走入社區，她在美國抽血並將樣本寄回香港檢測到抗體，檢疫期減至七日。（資料圖片）

衞生署向業界提供的範本列明，抗體檢測報告要顯示抽血日期。（政府同心抗疫網站的範本）

政府銳意催谷新冠疫苗接種率，早前提出完成疫苗接種者兼驗出抗體，中風險地區返港者檢疫期由21日大減至7日。38歲女傭6月中已離港，7月27日在美國抽血，再寄回香港檢測，8月1日持抗體陽性報告抵港。港府早前表示，個案在海外抽血再寄回香港檢測，狠批有關情況不能接受。

被問到衞生署職員檢查外傭抗體報告時，為何無留意到女傭抽血時身處美國，走漏確診者流入社區。衛生防護中心總監林文健本周一（16日）表示，有待深入調查，才知其報告有否列出採樣日期。

不過，其實政府有向化驗界提供抗體檢測報告格式，當中包括入境者的樣本採集日期。有檢測商表示，一般檢測公司都會在報告列明採樣日期，尤其是獲得ISO認證的公司，更必須列明採樣日期。

據了解，涉事的栢立醫學化驗所亦跟足格式，列明該外傭的採樣日期。

有檢測商稱，「樣本採集日期」可理解為「抽血日期」或「化驗所收到血液樣本的日期」，但在今次事件中，兩個日期都必定是7月27日至8月1日期間，亦即女傭身處美國的時間。

《香港01》再向署方查詢該報告有無列明抽血日期，署方職員有無失職的問題，署方今日回覆指無補充。