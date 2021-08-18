抗體檢測報告範本列明抽血日　衞生署避答縮短外傭檢疫期有否失職

撰文：鄭翠碧 朱海棋
出版：更新：

一名從美國抵港、帶變種病毒的38歲外傭，因為已接種疫苗、驗到抗體，獲准只須隔離七日，但事實是她在抵港前5日，在美國抽血再寄回香港檢測，入境香港時衞生署職員卻無發現外傭抽血時是身處美國。
被問到衞生署職員是否失職時，衞生防護中心總監林文健本周一（16日）稱，要調查檢測報告有無列明採樣日期。不過，《香港01》發現政府早已向檢測商提供檢測報告的範本，列明報告須包括樣本收集日期。據了解，今次涉事的化驗所栢立亦有跟從報告格式呈交給衞生署。記者再向署方查詢時，獲回覆「無補充」。

帶有變種病毒外傭走入社區，她在美國抽血並將樣本寄回香港檢測到抗體，檢疫期減至七日。（資料圖片）
衞生署向業界提供的範本列明，抗體檢測報告要顯示抽血日期。（政府同心抗疫網站的範本）

政府銳意催谷新冠疫苗接種率，早前提出完成疫苗接種者兼驗出抗體，中風險地區返港者檢疫期由21日大減至7日。38歲女傭6月中已離港，7月27日在美國抽血，再寄回香港檢測，8月1日持抗體陽性報告抵港。港府早前表示，個案在海外抽血再寄回香港檢測，狠批有關情況不能接受。

被問到衞生署職員檢查外傭抗體報告時，為何無留意到女傭抽血時身處美國，走漏確診者流入社區。衛生防護中心總監林文健本周一（16日）表示，有待深入調查，才知其報告有否列出採樣日期。

不過，其實政府有向化驗界提供抗體檢測報告格式，當中包括入境者的樣本採集日期。有檢測商表示，一般檢測公司都會在報告列明採樣日期，尤其是獲得ISO認證的公司，更必須列明採樣日期。

據了解，涉事的栢立醫學化驗所亦跟足格式，列明該外傭的採樣日期。

有檢測商稱，「樣本採集日期」可理解為「抽血日期」或「化驗所收到血液樣本的日期」，但在今次事件中，兩個日期都必定是7月27日至8月1日期間，亦即女傭身處美國的時間。

《香港01》再向署方查詢該報告有無列明抽血日期，署方職員有無失職的問題，署方今日回覆指無補充。

確診外傭寄血樣本回港化驗抗體　涉事化驗所自爆由私家診所轉介確診外傭美國抽血空運本港栢立化驗所驗抗體　當局急改須本地採樣確診外傭曾在美寄血到港驗抗體　食衞局︰不能接受不排除採取行動
新冠肺炎
新冠疫苗
衞生署
發表評論...