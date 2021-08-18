新冠疫苗｜多三人離世前14日內曾打疫苗　四少年疑打針後心肌炎

本港疫苗接種計劃今日（18日）第174日。衞生署表示，截至8月15日的過去一星期，共接獲216宗涉及曾接種疫苗的異常事件報告，當中有四宗12至15歲青少年，在接種復必泰疫苗後兩天出現懷疑心肌炎或心包炎。

此外，衞生署再接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，但署方表示，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，仍有待專家委員會評估。



四名青少年疑打針後出現心肌炎或心包炎

衞生署表示，截至8月15日過去一星期，衞生署曾接獲四宗涉及12至15歲青少年在接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

四宗個案分別涉及一名12歲、一名13歲及兩名14歲的男子，他們在接種復必泰疫苗後兩天內出現胸痛不適，情況穩定。

另外，衞生署接獲三宗曾經於離世前14日內接種疫苗的死亡報告，分別涉及三名54歲至62歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，有待專家委員會評估。

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無死亡個案顯示與接種疫苗有關聯

衞生署表示，現時合共接獲5,142宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.08%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括33宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%。署方重申，無死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

署方又指，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結18宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為9宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘6宗有待評估。