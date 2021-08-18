立會議員質疑旅遊業支援服務公司涉利益衝突　港府：有獨立核數

新冠疫情下，本港旅遊業大受打擊，政府於３月底宣佈接納旅遊業人士建議，開設2,000個短期職位，聘用旅遊業從業員由5月1日起，於24間社區疫苗接種中心處理行政支援工作。

港府早前委託一間由香港旅遊業議會及多個業內組織成立的新公司，承辦招聘工作。有立法會議員向港府提早書面質詢，質疑該公司未經公開招標就獲安排承辦招聘工作，而涉事公司負責人等是議會高層、旅行社東主及親屬，或涉利益衝突。

港府書面回應時表示，計劃下所有職位均透過公開招聘遴選，過程公開、公平、公正，沒有批准該公司從員工薪金收取任何費用。該公司已聘用合資格獨立會計師事務所負責核數。港府會審視該公司提交並經過會計師審核的報告，才發放款項。



謝偉俊。（資料圖片/盧翊銘攝）

立法會議員謝偉俊向港府提出書面質詢，質疑港府為何不直接委託旅遊業議會，負責疫苗中心的招聘工作；又質疑新成立的公司未有經公開招標，就獲安排負責處理招聘。謝又稱，收到消息涉事公司負責人，包括旅遊業議會高層人員，旅行社東主及其親屬，質疑有利益衝突。

公務員事務局局長聶德權書面回應指，旅遊業界提出建議時，港府希望短時間內敲定創造短期職位措施，並盡快幫助業內人士。提出建議的旅遊業界代表，來自多個旅遊相關團體，除旅遊業議會外，亦包括酒店業商會、業界商會、導遊工會及其他團體。他們特別成立「旅遊業支援服務有限公司」負責疫苗中心行政支援計劃的行政工作，如招聘工作人員、與僱員簽訂僱傭合約、管理及調配受聘僱員，並定期向政府提交工作報告。

港府安排旅遊從業員推出約2000個為期5個月的職位，到24間社區疫苗接種中心工作，負責管理運作及行政支援工作。（資料圖片/梁鵬威攝）

聶德權又指，旅遊業支援服務公司早前已向員工發信，澄清不會在員工薪金中，扣取款項作為公司收入。公司已獲撥200萬元作為行政開支，用於支付各項雜項支出。港府強調，該公司已聘用合資格獨立會計師事務所核數，港府會審視經由會計師審核的報告後，才發放款項。港府會繼續密切監察計劃，確保社區疫苗接種中心運作順暢，公帑用得其所，以及員工權益受保障。

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