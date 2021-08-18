Nicole Kidman抵港兩日即開工拍劇　獲豁免檢疫　許樹昌：有危機

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，兩日後被傳媒拍攝到她相繼外出購物及進行拍攝工作，且其下榻的位址亦非當局指定的檢疫酒店，惹違反檢疫令之嫌。

消息指，她的職業獲得港府豁免檢疫。政府專家顧問許樹昌直言，悉尼正在爆發Delta變種病毒，妮歌潔曼來港馬上開工和購物，對防疫當然有危機。



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據澳洲《每日郵報》（Daily Mail Australia）報道，妮歌潔曼上周四（12日）搭乘私人飛機，從悉尼飛往香港，與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）合作拍攝劇集《Expats》，故事以香港作背景，並改編自香港出生、韓裔美籍女作家李允卿的小說《The Expatriates》。

妮歌潔曼乘搭的機身編號為「VHYAI」，翻查當日航班飛行紀錄，該班機於香港時間8月12日上午11時24分起飛，並於晚上8時48分降落。

翻查當日航班飛行紀錄，班機香港時間8月12日11時24分起飛，並於晚上8時48分降落。（Flightrader24截圖）

12日抵港 14日中環購物

惟妮歌潔曼抵港兩日後，即8月14日及15日，隨即被傳媒拍攝到她於中環購物，以及在山頂、西環山道進行拍攝工作等，另有報道指她抵港後的下榻住址為山頂道月租65萬港元的豪宅。

妮歌潔曼抵港後入住山頂道月租65萬港元的豪宅。（IG圖片）

澳洲爆發Delta變種病毒 悉尼日增545宗

澳洲正在爆發Delta變種病毒，新南威爾士州疫情持續，今日（18日）公布，單日再多633宗確診個案，其中悉尼新增545宗。

根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），澳洲原本被列入低風險地區（組別C），由澳洲抵港的人士只需出示核酸檢測報告呈陰性證明，且獲得當地政府的認證書便可獲准入境，但相關人士抵港後，仍須入住當局的指定檢疫酒店，並視乎相關人士有否接種疫苗，而隔離7日或14日。由於澳洲爆發Delta變種病毒，8月20日起澳洲被列入中風險地區（組別B），抵港要隔離14或21日。

故按照上述情況，妮歌潔曼獲准入境後，即使已接種疫苗，亦至少需入住當局指定的檢疫酒店隔離7日，她被質疑是否違反檢疫令。

消息：獲港府豁免檢疫

消息指，她的職業獲得港府豁免檢疫。另外，根據資料，豁免人士必須遵守若干豁免條件，當中包括定期檢測、自我隔離安排或限制活動範圍等要求。

至於妮歌潔曼的豁免條件為何，則有待當局回覆。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，Nicole Kidman來港兩日便開工拍劇，對香港防疫肯定有危機。（資料圖片／張浩維攝）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，澳洲悉尼正在爆發Delta變種病毒，妮歌潔曼來港時，至少要做7日酒店隔離，不知她有無獲得豁免，但來港兩日就開工拍劇，對香港防疫肯定有危機，惟相信她會定期做核酸檢測，將風險減低。