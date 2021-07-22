檢疫令｜政府確認沙地領事子女違規外出　豁免資格被取消強制隔離

沙地阿拉伯駐港領事的兩名子女日前來港，昨（21日）確診感染新冠肺炎，其中姐姐更帶變種病毒。調查揭發兩人於太古城接受家居隔離期間，曾到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站多個地點。政府今（22日）證實，衞生署調查後確認兩姊弟違反豁免條件，已取消他們的豁免人士資格，並把他們送往接受強制隔離。



▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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昨日有兩宗個案由沙地阿拉伯抵港，患者是當地駐港領事的子女，同住太古城唐宮閣。領事的13歲女兒於本月17日發病，帶有L452R變種病毒株。當局公布的患者行蹤資料顯示，她在周日除到訪過東薈城名店倉和東涌纜車站，更曾在東薈城的韓式餐廳Goobne Chicken逗留；而11歲弟弟上周六除曾到山頂廣場外，更曾到訪商場內的麥當勞分店，他前日初步確診前，再次「偷走」到住所附近的太古城中心二期。

政府發言人今日回覆稱，衞生署調查期間，發現他們曾於自我隔離期間外出，違反豁免條件。衞生署已立即採取行動，取消他們的豁免人士資格並把他們送往接受強制隔離。禮賓處亦即時聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合政府的檢疫措施，並已提醒其領館人員必須遵守相關檢疫規定。

▼7月8日起 「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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根據現時豁免政策，駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬到港後可以豁免接受強制檢疫。豁免人士必須遵守指定豁免條件，當中包括到港時於機場進行檢測、隔離安排及限制活動範圍等要求。豁免人士須在到港第3、7、12、16及19日再提供樣本作檢測。所屬機構須為豁免人士提供點對點交通往返機場及處所，不得乘坐公共交通工具。所屬機構亦須盡一切可行措施確保自我隔離人士遵從衞生署要求進行隔離，在自我隔離期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。