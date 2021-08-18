新冠疫苗｜單日約6萬人打針連續兩日下跌　21人接種後副作用送院

新冠疫苗接種計劃推行174日，今日（18日）有5.99萬人接種疫苗，單日打針人數較周二下跌，為連續兩日下跌，當中約一半是打首劑疫苗，現時累計382.9萬人已打疫苗，佔12歳及以上人口56.9%。今日預約人數有1.35萬人，亦較周二的1.53萬人下跌11%。

此外，昨日錄得21宗接種後出現副作用而送院，他們情況穩定，3人需要留院觀察。



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3.2萬人打首劑疫苗

政府公布，截至今日晚上8時，過去24小時共有約59,900人接種疫苗，較周二的61,300人下跌約2%。當中科興疫苗首劑及第二劑分別有7,600人及8,500人，復必泰疫苗首劑及第二劑分別有2.47萬人及1.91萬人，以打首劑人數計算，新增約32,300人。

自接種計劃展開以來，已接種6,821,500劑疫苗，當中科興疫苗有2,594,800劑，復必泰疫苗有4,226,700劑。現時已有3,829,800人接種第一劑疫苗，其中2,991,600人已打第二劑。

預約人數較一日前少一成

至於預約接種人數，截至今日晚上8時，有約13,500人預約，較周二的15,300人下跌約11%，為連續兩日預約人數下跌。當中預約科興疫苗的有2,700人，而復必泰則有10,900人。

截至今日零時零分，過去24小時共有21宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中14人已經出院，3人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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