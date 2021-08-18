中大研究：科興疫苗接種者打針數月抗體水平勁跌　今補打第三針

注射科興疫苗人士的抗體水平常或不足，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌的研究發現，接種者數月內的抗體已跌至偏低水平，令他感到詫異，今日（18日）會為部份人士補打第三針，一半人再打科興疫苗，另一半人就溝針打復必泰疫苗。



市民接種科興疫苗。（資料圖片）

許樹昌在商業電台節目稱，今年4月1日在疫苗接種中心招募700人，當中350人接種科興疫苗、350人注射復必泰疫苗，研究以替代中和抗體指標評估接種者能否牽制六成的新冠病毒，160名科興疫苗接種者中，80人的抗體在數個月內已跌至偏低水平令他感到詫異，會為他們補打第三針，今日會有20多名人士到中大醫院打針、下星期再有20多位如此類推，一半人即40人打科興疫苗，另一半40人接種復必泰疫苗。

他引述科興藥廠表示，第三針再接種科興疫苗，抗體水平可增加七倍，而海外都有混針研究，希望為政府解答混針的抗體水平表現。不過，他稱除了抗體可保護接種者，疫苗亦會刺激體內T細胞保護，科興及復必泰疫苗的保護力相若，能夠避免感染後出現重症及死亡風險，而抗體就是預防感染後發病。

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醫學專家們近日紛紛呼籲市民放棄免疫屏障說法，許樹昌就稱「係唔同表達方法，大家始終要建立免疫屏障」，引述新加坡及英國經驗，只要接種率達七至八成，高危組別接種率高企，即使爆發疫情醫療系統都不會崩潰，但香港接種率仍然只有五成五，未有條件大幅放寬防疫規定。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在香港電台節目表示，要小心演繹「放棄免疫屏障」的說法，「唔係唔鼓勵打針，市民個人層面仍然要接種疫苗，的確保護到自己，只係唔戴口罩仍然會感染、傳播」，亦暗示即使接種率高，防疫規定未必短時間內可以鬆綁。

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