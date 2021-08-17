新冠肺炎｜確診外傭住灣仔帝盛「尾房」　同層13人須送檢疫中心

早前在灣仔帝盛酒店檢疫的一名美國返港38歲外傭及一對夫婦均確診，並帶L452R變異病毒株。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（17日）到酒店視察後，估計外傭在酒店內受感染，或與一對夫婦開門交深喉唾液樣本時未有按指示關窗，致病毒空氣經走廊流入外傭房有關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會透露，涉事兩房間均位於「走廊尾」，換氣量或較差，政府已安排同層檢疫的13名人士到檢疫中心接受觀察。至於與確診外傭一起返港的僱主及僱主家人，並非在灣仔帝盛酒店檢疫，暫無染疫。



袁國勇估計外傭在灣仔帝盛檢疫期間受感染

確診的38歲女傭（確診個案：12032）居於赤柱村道一間獨立屋。她在6月18日離港前往美國，並於8月1日與僱主及僱主家人一同回港。因女傭已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有陽性抗體報告，抵港後獲縮短檢疫期至7天，未料女傭進入社區後，8月12日檢測呈初步陽性，其後確診。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日早上（17日）到女傭檢疫時所住的灣仔帝盛酒店視察後表示，同一酒店另外兩名確診者是一對夫婦，二人在8月3日開門交深喉唾液樣本樣本，但未有按指示關窗，令房內空氣流出走廊，其後工作人員再向住對面房的外傭收樣本，或令帶病毒空氣流入外傭房，致外傭受感染。

居於赤柱獨立屋的38歲外傭確診，並帶有L452R變種病毒，袁國勇調查後指，懷疑她檢疫時在灣仔帝盛酒店被對面房所傳染。 （梁鵬威攝）

酒店同層13人須送檢疫中心

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會透露，是次確診的兩房住害屬「走廊尾」，估計是換氣量較差，政府已安排在8月1日至4日，與外傭及確診夫婦的13名同層檢疫客，入檢疫中心接受觀察。至於與確診外傭一同回港的僱主及僱主家人，並非住在灣仔帝盛，而是其他酒店，暫均無染疫。

研以條碼取代開門核對身分

張竹君承認，灣仔帝盛出現不同房間傳播情況不理想，但因香港居住環境密集，認為檢疫中心及檢疫酒店較家居檢疫安全，政府已派員研究如何改善檢疫酒店收取樣本程序，包括考慮接納袁國勇建議，要求檢疫人士將深喉唾液樣本放門外，採用條碼（barcode）取代開著門核對身分證；另會再提醒檢疫人士在打開房門前須關窗。至於需否要求檢疫酒店增加空氣換氣量及次數，她稱會交由專家研究再下決定。