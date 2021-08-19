新冠肺炎．8.19｜香港新加坡放棄旅遊氣泡　新加坡准港人免檢疫

港府和新加坡政府今日（19日）宣布，考慮到兩地疫情防控所採取的策略存在差異，決定放棄「航空旅遊氣泡」。新加坡則宣布，由明日(20日)晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。

衞生防護中心今日調查一宗初步確診個案，病人8月16日傍晚到海怡半島張永發醫生診所接受採樣檢測，化驗結果為初步陽性，但病毒CT值為34至35，即病毒量很低，病人入院後再採樣均是陰性。香港大學微生物學系講座教授袁國勇與衞生署人員到診所視察後認為，因診所同時有提供科興疫苗接種服務，個案最大機會屬假陽性，並非真的發生感染。

衞生防護中心今日(19日)公佈五宗輸入個案，患者包括一名由孟加拉抵港9個月大男嬰，另四名患者分別由巴基斯坦、德國、馬來西亞及土耳其抵港，全部都已接種疫苗。另外，紅磡海濱南岸第6座及西營盤瑧璈明日要再強檢。



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【23:10】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展近半年，今日（19日）已踏入第175日。港府公布，今日共有約59,500人接種疫苗，連續第三日下跌；而3,858,537人已接種第一針，即達12歲以上人口的57.3%。另外，今日有12,000人預約接種疫苗，同樣是連續第三日下跌。

新冠疫苗｜單日增5.95萬人打針 接種、預約人數連跌三日

【20:50】政府今日（19日）晚上刊憲，將天水圍香港聖公會夏瑞芸幼兒學校納入強制檢測公告，指因該學校爆發上呼吸道感染或流感個案，而有關病徵與新冠病毒相似。受檢人士需要於8月21日或之前檢測。

強制檢測｜天水圍夏瑞芸幼兒學校爆流感 師生最遲周六須檢測

香港聖公會夏瑞芸幼兒學校納入強制檢測公告。（學校網頁圖片）

旅遊氣泡｜港府與新加坡放棄討論 新加坡單方面准港人入境免檢疫

【19:01】本港及新加坡「旅遊氣泡」一再延遲，港府今日（19日）公布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論。雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。



當局又指，新加坡剛宣布由今年8月20日晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。港府對此表示歡迎，並認為此舉為重啓區內兩個航空樞紐及國際城市之間的跨境往來邁進一步。

理大研究料機場貴賓室職員由英轉機客傳染 促限制轉機客機場活動

【17:48】居東涌逸東邨的機場貴賓室47歲外判女員工前日（17日）確診，並驗出帶Delta變種病毒，被列為本地源頭不明個案。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，與職員病毒基因排序較近似的個案，分別來自英國和丹麥，其中一宗英國個案只相差6個基因突變，他相信貴賓室職員由一名英國來港轉機的旅客傳染。



衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，最近21日內有逾2,000名轉機客人曾到機場貴賓室，當中有6名由英國抵港的轉機乘客，其中3人去了澳洲、3人去了上海。中心正聯絡澳洲及上海當局，看能否找出任何確診個案。

新冠肺炎｜初確診病人疑張永發診所採樣污染 袁國勇：非真的感染

【17:32】衞生防護中心今日（19日）調查一宗初步確診個案，病人曾到海怡半島張永發醫生診所接受採樣檢測，化驗結果為初步陽性，但病毒量很低，他之後入院再採樣均是陰性。



香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（19日）與衞生署人員到診所視察，袁表示診所同時提供科興疫苗接種服務，當日下午診所有4名市民打疫苗，而病人傍晚7時採樣，懷疑拭子受疫苗污染導致測試呈陽性，認為病人並非真的感染。不過他表示，現時仍在調查事件，與病人相關的30多名密切接觸者仍須隔離檢疫。

新冠肺炎｜增五宗輸入 全部患者均帶變種病毒 包括9月大男嬰

【15:28】衞生防護中心今日(19日)公布五宗輸入個案，患者包括一名由孟加拉抵港9個月大男嬰，全部患者都帶有L452R變種病毒，其餘四名成人患者，分別由巴基斯坦、德國、馬來西亞及土耳其抵港，全部都已接種新冠疫苗。另外，今日少於五宗初步確診。

強制檢測｜政府突襲西營盤瑧璈 23人違反規定被罰5千或發檢測令

【11:29】西營盤瑧璈早前被政府要求強制檢測，當局今早（19日）突襲，檢查120人發現23人違反強制檢測公告，每人被罰5,000元或發檢測令。

渣打馬拉松復辦跑手打齊針、起跑前檢測 專家：風險降到最低

【09:38】渣打香港馬拉松去年（2020年）因疫情停辦，主辦方公布今年10月底終可復辦實體賽事，參賽名額大減至1.85萬個，並要求選手完成疫苗接種、起跑前獲陰性檢測等。有專家相信已經將風險減到最低。

國泰貴賓室員工染Delta 許樹昌料被轉機客感染 無須檢測促分流

【09:22】機場國泰貴賓室女員工懷疑遭轉機客感染，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，無法暫停轉機安排，否則會對航空交通、經濟影響巨大，但當局都應該研究將不同疫情風險的轉機客分流，以減交叉感染風險。

新冠疫苗各世代接種率相差6倍 姜濤90後不及蔡少芬70後

【08:00】本港新冠疫苗接種計劃於今年2月26日正式展開，174天以來全港已有383萬人接種疫苗，佔12歲及以上居民56.9%，距離政府原定全民免疫屏障目標尚欠13個百分點，又尚需多117萬人打針才可令信和和華置送出第二個豪宅凱滙單位作抽獎。

《香港01》根據政府公開的打疫苗數字，以數據看疫苗接種多個重點。以10年歲為一個組別，由12歲至69歲當中，均有約五成人已打疫苗，比率高低相差6倍。屬「70後」的40至49歲市民最勇躍，截至昨日（18日）有73%人已接種首劑疫苗，其次為「60後」及「80後」群組。12至19歲青少年中，每兩人就有一人已打疫苗；長者打針比率仍然落後，70至79歲的群組中，只有三分一人已打針，年屆80歲或以上更少，每10人中只有一人如長和系資深顧問李嘉誠已打疫苗。

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▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼Nicole Kidman抵港兩日即開工拍劇▼



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昨日總覽︰新冠肺炎・8.18｜妮歌潔曼獲准免檢疫拍戲 深圳放寛港人北上檢疫

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國泰貴賓室女員工病毒基因分析有結 理大團隊料被英國轉機客傳染

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新冠肺炎｜三輸入個案均染L452R變種病毒 兩人曾接種疫苗

▼8月20日起入境檢疫安排▼



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