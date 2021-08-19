修樹奪命工傷｜業界稱意外非常罕見　工作前會伸盡吊臂「試機」

西環昨日（18日）發生罕見升降台奪命意外，釀一死一傷。有樹藝師公會表示，情況非常罕見，估計與物料設計有關，又稱業界工作時一般會先「試機」，將吊臂伸展最盡操作，待確定穩固才會安排人員到升降台上工作。



西環發生工業意外，兩工人修剪樹木急墜逾7米，一女工送院不治。（資料圖片／翁鈺輝攝）

+ 5

中華樹藝師公會會長歐永森今早在香港電台節目表示，昨日意外非常罕見，他入職37年亦是首次遇到。他曾翻睇意外片段，留意到吊臂有兩節無法伸縮，最後第二節更斷裂，估計跟物料設計問題有關，「政府機器應該每年維修，除非維修期間改變物料」。

他提到升降台伸展長度可達18米，到達上限機器會自動停止，負重約200公斤，一旦發現異常情況，工作人員會打手勢或大聲呼叫，地面的工作人員就會操作機器，運送他們回到地面。另外，開工前工作人員都會「試機」，將升降台伸展最盡操作，穩固後才運送同事到升降台機上。

歐永森稱，樹藝師除了靠吊臂工作，亦可以靠棚架及繩索，以他所知吊臂每年都有一兩宗意外，繩索就從未發生事故。

昨（18日）晨9時許，西環水街及德輔道西交界，兩名康文署職員登上升降台修剪樹木。期間，升降台的吊臂位懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，如「流星鎚」猛撼工程車身，懸掛在離地3米高半空。55歲女職員一度被困在停於半空的升降台，消防員救出時昏迷由救護車送院搶救，惟送院後不治。至於46歲男職員則肋骨骨折。