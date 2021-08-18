修樹奪命工傷｜潘焯鴻批涉系統性失誤：支撐腳未伸出　斷口不尋常

西環今晨（18日）發生奪命工業意外，兩名修樹工人登上升降台修剪樹木時，升降台吊臂突然折斷，結果釀一死一傷慘劇。55歲女工曾賽茹被困於升降台及半空，救出送院後不治，另一名46歲姓陳男職員亦肋骨骨折。

中科工程董事總經理、建築工程師潘焯鴻質疑有關工程涉及系統性失誤，他提出多項質疑，包括吊臂車未有完全伸出支重腳撐、涉操作吊臂的工人有否持所需牌照、以及涉事吊臂有否經過非法改裝或維修。康文署表示涉事升降台的最後檢查日期是今年3月20日，它在過去一年並無故障紀錄，並未有經過改裝。



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質疑一：支重腳撐未完全伸出 路面無足夠指示

潘焯鴻批評政府部門間欠缺互相監察，過往康文署樹木組使用該輛俗稱「搖臂」的吊臂車於路面工作出現意外已非首次，包括被車撞倒、出現故障等。潘指於道路上進行機械工作，需先獲得路政署及警方批准，申請臨時交通管理（TTM），需於約20至30米外開始放置雪糕筒，並需將封路紙及指示牌清楚放置路面，避免搖臂受撞擊發生意外及危害道路使用者。惟從現場圖片所見並無有關設置，另外涉事搖臂的四支重腳撐亦未完全伸出，「無完全伸出已經係犯法」。

質疑二：起重機需有牌照人員操作

潘焯鴻又指搖臂屬起重機，需要有牌照人員操作，而控制台設於升降台上，因此署方需調查及交代意外中，操作吊臂的工人是否有牌照，以及有否第三者於過程中，錯誤指示操作升降台。

質疑三：吊臂齊口折斷不尋常

另外，潘焯鴻指出，由意外現場圖片所見，樹木高度僅約10米，惟涉事搖臂長度達22米，而相中可見吊臂為完全伸長狀態，他質疑當時吊臂完全伸長進行工程，根本毫無需要；而吊臂斷裂的位置為平整，潘指金屬正常不會「齊口」折斷，質疑吊臂可能涉及非法改裝或維修，若曾經經過切割再接駁，則不能用作進行該工程。

康文署：今年3月曾檢查升降台 未有經過改裝

康文署回覆查詢指，涉事升降台的最後檢查日期是今年3月20日，它在過去一年並無故障紀錄，其吊臂並未有經過改裝，事發前亦沒有收到員工反映使用升降台時出現問題。署方指升降台須根據服務合約規定每年進行2次定期檢查，並須每12個月通過及取得工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例的徹底檢驗結果證明書才可使用。

署方又指在進行樹木修剪前，樹木組的帶隊主管會進行職安健實地視察，以確保各員工的安全。當中包括提醒升降台司機或控制員，檢查並確保機件運作正常；向所有工作人員講解工作流程，確保各人清楚及明白；亦會檢視所有工作人員身體表面狀態是否適宜進行樹木護養工作，並提醒所有工作人員如感身體不適致不能進行樹木工作，應立刻通知主管；以及要求所有工作人員在進行樹木護養工作（包括使用升降台）前，會接受適當訓練、要檢查及佩帶好個人保護裝備及檢查各種工具及器材。