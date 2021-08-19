新冠肺炎｜增五宗輸入　全部患者均帶變種病毒　包括9月大男嬰

衞生防護中心今日(19日)公布五宗輸入個案，患者包括一名由孟加拉抵港9個月大男嬰，全部患者都帶有L452R變種病毒，其餘四名成人患者，分別由巴基斯坦、德國、馬來西亞及土耳其抵港，全部都已接種新冠疫苗。另外，今日少於五宗初步確診。



五宗個案患者均帶有L452R變種病毒，其中56歲女患者（編號：#12044），8月17日乘坐CX746航班由從巴基斯坦抵港，她於今年3月及4月，曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，來港時已有病徵。

第二宗個案為54歲男患者（編號：#12045），8月15日乘坐LX138航班由德國來港，兩日後在東涌福朋喜來登酒店檢疫時確診。他早前已在香港接種兩劑復必泰疫苗，並持有血液抗體測試呈陽性證明。

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四宗成人輸入個案均曾接種疫苗

第三宗個案患者為21歲男船員（編號：#12046），8月17日乘坐CX724航班由馬來西亞抵港，他7及8月曾在馬來西亞接種復必泰疫苗，無病徵。第四宗個案為23歲女患者（編號：#12047）於8月17日乘坐QR818航班由土耳其抵港，她曾於印尼接種兩劑國藥疫苗。

第五宗個案為一名9個月大男嬰，8月9日乘坐BG078航班抵港，8月15日出現病徵，在荃灣遠東絲麗酒店檢疫。另外，今日少於五宗初步確診。