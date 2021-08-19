電腦通訊節周五開鑼　紛推消費券優惠　展商擴檔位主攻空氣淨化機

香港電腦通訊節將於明（20日）開鑼，於會展一連4日開放公眾入場。新冠疫情之下，各參展商仍看好商機，有售賣空氣淨化機的參展商，於疫情下生意大增，故趁今屆電腦節大肆擴充，租用面積較往年大六倍的攤檔，冀生意較平常多六至七成。

政府派發首期電子消費券後，刺激零售市道。會場內亦有逾七成展商接受電子消費券，並針對使用消費券付款的市民推出優惠，如有手提電腦參展商看好消費券勢頭，推出5000元以下的折扣優惠。現場更有限量減價貨品，包括一元購買接駁線，4折購買手提電腦等。



不少商戶亦就着電腦節推出新商品宣傳。（李澤彤攝）

香港電腦通訊節去年因疫情停辦，今年雖復辦，但入場人數因應港府防疫措施仍有限制，但不影響參展商信心。售賣空氣淨化機的momax銷售經理譚啟雄表示，過去公司主要賣電腦或電話產品，租用的檔位面積較小，今年推出空氣淨化機後，僅今年4至6月已賣出4萬部，有見需求大增，故租用較前年大六倍的攤檔，冀生意額可較平時有六至七成升幅。

因應港府推消費券，譚表示，亦有就此推出特別優惠，凡使用優惠券的顧客可獲八折，並就港隊在奧運的佳績，向市民贈送「媽媽的神奇小子」戲票。

消費券帶旺銷售額增一倍 望電腦節續旺

會場內亦有多個商戶貼出告示，指接受電子消費券，電腦品牌ACER高級銷售經理陳啟賢指，8月銷售額增逾一倍，相信是消費券帶旺，對電腦展的銷情非常有信心，亦特意就消費券有推廣策略，會視乎型號提供約9折優惠，除八達通外都接受。

有賣空氣淨化機商戶疫下生意激增，租用較往年大六倍的攤檔。（李澤彤攝）

惟陳認為，今年電腦節人流將不如前年。他說，過去有部份顧客來自內地或澳門，在邊境防疫措施下，今年無法來港，相信營業額會受影響。而消費券帶動的刺激有多大，現時仍難以預料。

展商續推大折扣引市民消費

一如往年電腦節。展商繼續推出大減價優惠，包括每日限售10件的充電池套裝，原價199元；亦有每日限售約10條的Type C接駁線。手提電腦公司Nexstgo將會有多項限量優惠，高級銷售經理胡先生說，每日限量一部原價4590的手提電腦，減至1999賣出，即有約四折優惠，更有每日兩個199元的無線耳機，原價799元。他續指，每日會不定時推出500元快閃折扣，並針對消費券推出5000元以下的優惠定價，冀生意額可追平前年，但有見美食展及書展情況，預計人流只有過去約7成。

會場內亦有虛擬實境遊戲或電競區讓入場人士試玩，入場票價為35元，若優先下載電腦節應用程式並登記為會員可減10元，早前亦已抽出300名會員，可優先進場，買滿300元可再以超級優惠價格購買電子產品。