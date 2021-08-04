電腦節2021｜推激安大購賞名額300個　首日入場可搶一折路由器

今年電腦節將於本月20至23日於會展舉行，適逢政府派發首期消費券，大會預計有助刺激消費，將推出「激安大購賞」，抽出300名幸運兒，於首日搶購指定電子產品，包括低至四折購買遊戲賽車軚盤、一折買路由器、五折買筆記簿型電腦等。

大會期望總銷售額可「疫市」上升15%達3.5億元，另因應疫情只能開放五成入場率，估計約有40萬人次入場。

本港疫情反覆，近日出現不明源頭個案，大會強調會依足政府指示採取防疫措施，另已租用多一個展廳供入場人士排隊，以疏導人流。



+ 4

電腦節因去年疫情停辦，今年推出不同優惠吸客，市民於本月5至12日用手機下載《電腦節Club》，即可參與「激安大購賞」抽籤，300名中籤者除獲得100元現金券，還可於首日（20日）中午12時前，在購物滿300元後按中籤次序，以折扣購買指定產品，當中包括LOGITECH G 遊戲賽車軚盤（原價2,999元，激安價1,299元，名額10部）、Linksys 雙頻路由器（原價799元，激安價79元，名額5部）、HP 筆記簿型電腦（原價4,790元，激安價2,390元，名額5部）、ASUS曲面電競螢幕、手機三軸穩定器、Radar 電競椅等等。

大會亦鼓勵入場人士使用電子消費，入場人士憑每張指定支付工具SoePay 500元收據，可換領50元超市禮券，每日名額20份。入場人士亦可使用4款消費券支付工具購物，大會預計使用現金交易比例會由以往七成下降至三至四成。

香港電腦商會創會會長張耀成（圖右）表示，鑑於疫情所限，電腦節只能容納50%入場率，大會預計入場排隊需時，特意租用多一個展覽廳，供入場人士排隊。（孔繁栩攝）

香港電腦商會創會會長張耀成表示，鑑於疫情所限，電腦節只能容納50%入場率，大會預計入場排隊需時，特意租用多一個展覽廳，供入場人士排隊，毋須在炎熱天氣下在戶外輪候，估計整體有30萬至40萬人次進場。

張耀成又指，疫情下電腦產品尤其手提電腦銷情大增，期望在消費券及場內優惠帶旺下，總銷售額較前年上升15%，達3.5億元。張又透露，今年有約200商戶參展，比前年多出10%，他強調商戶老字號及有聲譽，認為不會有商戶因收取消費券而違規收取附加費。

張又對本港疫感樂觀，雖然新增不明源頭個案，但相信政府會盡快追蹤，避免疫情擴散，大會亦做足防疫措施，包括工作人員要有陰性報告、設體溫探測器、加強鮮風轉換率等。

電腦通訊節將於8月20至23日於香港會議展覽中心三號展覽廳舉行，票價35元，憑《電腦節Club》購票可減10元。大會早前已公布，入場門票附有幸運卡，面值10元至500元不等。