深圳新風和睦家醫院料今年底試業　集團冀聘15名港人醫生北上服務

前財政司司長梁錦松投資的新風醫療與和睦家醫療集團於深圳福田區建設的「深圳新風和睦家醫院」，料最快於今年11月開始試業，是該城市首家綜合性高端私家醫院。新風天域集團聯合創始人兼首席執行官、和睦家醫療總裁吳啟楠表示，醫院服務價格約為本港私院的五折至七折，由本港前往醫院的交通時間不足一小時，相信對吸引港人具有價格優勢。他又稱，希望邀請15名香港醫生到該醫院服務，尤其是腫瘤科、腸胃科 、耳鼻喉科和全科。



深圳新風和睦家醫院座落於深圳市中心福田區，佔地65,000平方米，樓高26層。（受訪者提供）

位處福田區香港前往不需一小時

深圳新風和睦家醫院座落於深圳市中心福田區，佔地65,000平方米，樓高26層，共提供350張病床，以及200多間單人病房。醫院覆蓋所有科目，設有門診、手術微創中心和深切治療部等。新風天域集團聯合創始人兼首席執行官、和睦家醫療總裁吳啟楠表示，集團斥資約30億元人民幣，希望將香港最好的東西帶到大灣區。醫院採用的設備和醫療方案均需要科學數據支持，連通風、管道等硬件都是全球首屈一指。

醫院將聘請50名全職醫生，連同護士及支援人員合共200至300人。吳啟楠稱，集團冀結合中西醫療技術精英，兩成醫生來自外國和香港。 他希望在醫院落成半年內，邀請15名香港醫生北上到醫院服務，尤其是腫瘤科、腸胃科 、耳鼻喉科和全科醫生，目前有4名香港醫生已開始服務。

港醫生申請內地註冊執業僅需兩周

吳啟楠指，國家十分支持香港醫生到內地執業，凡經醫療機構申請，由註冊到執業僅需兩周，持香港醫生執照便毋須再考試，短期執業年期為1至3年。 他又說，醫院以全英文書寫流程，相信香港醫生較容易適應。

服務方面，醫院設定為全科醫療服務，不過為避免發生院內傳播，盡量不接收新冠肺炎等傳染病患者。醫院與時並進地開設網上求診和30分鐘送藥到府服務。吳啟楠說，網上求診適合暫時離開深圳的穩定長期病患者，經線上看診可繼續處方藥物。而送藥到府則適合半夜生病的兒童，家長可免於在凌晨奔波。

新風天域集團聯合創始人兼首席執行官、和睦家醫療總裁吳啟楠。（受訪者提供）

收費比香港私院「平一截」

吳啟楠形容新醫院服務價格「唔算係特別貴， 比公家貴少少，比香港平一截。」他說，醫院價格約為香港私院的五折至七折，如門診介乎500至1,400元人民幣；分娩套餐為6萬元至8萬元人民幣；腸胃鏡套餐約為8,000至1.2萬元人民幣；兒科保健、身體檢查等服務亦是採用套餐式收費。由香港前往醫院的交通時間約為35至40分鐘，他相信服務價格對吸引本港居民存在優勢。

為便利居內地港人生活，「港澳藥械通」允許在大灣區的指定醫療機構，經廣東省審批後使用臨床急需的藥物和醫療儀器，首個試點為港大深圳醫院。吳啟楠稱，香港藥物選擇比內地豐富，政府仍在研究藥物名單，而廣州和睦家已有一系列的本港藥物需求，相信可陸續引入免疫球蛋白、腫瘤藥、醫療器械和疫苗等。若內地和本港使用同一藥物，內地藥物的價錢明顯較本港低，部分治療癌症媑瘤藥物價格比香港便宜兩三成，亦是優勢之一。

深圳在未來2至3年只有這間私家醫院落成。（受訪者提供）

深圳新風和睦家醫院原定於今年9月投入服務，新風天域集團執行董事兼深圳新風和睦家醫院首席營運官蕭毅晃稱，新冠肺炎疫情影響建築和審批等程序，亦要求醫院提高醫療標準。醫院最快於今年11月投入試業，並待兩地通關才正式開幕。他稱，大灣區醫療市場在未來2至3年只有這間私家醫院落成，認為市場仍有頗大增長空間。