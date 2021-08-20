前年8.31太子站被捕少年　認曾在旺角堵路　官勸不要再犯判教導所

前年8.31在太子站發生警民衝突事件，一名當時13歲的少年在月台附近被捕，警方在他身上搜出自製燃燒彈，又發現他較早時曾在旺角以磚塊、膠盒等堵路。少年早前承認非法集結及管有攻擊性武器罪。法官今日（20日）在區域法院判刑指，被告主動參與非法集結，亦屬前線的行動者，阻塞主要幹道，案情嚴重，他在太子站被搜出的燃燒彈一旦使用，後果不堪設想，判被告入教導所，並勸他好好學習，不要再犯案。



被捕時管有自製燃燒彈和打火機

現年已15歲的少年，早前承認於2019年8月31日在旺角彌敦道及奶路臣街交界附近非法集結，以及於 9 月 1 日在太子地鐵站月台管有自製燃燒彈和打火機。

案發時僅13歲

案情指，當時13歲的被告，被拍到與其他示威者一起堵路，包括將磚塊及發泡膠盒移到車路、揮手阻止車輛途過、及擲出膠盒阻止巴士前進。示威者在警方驅散時逃入旺角站，並前往太子站，有示威者指罵乘客、破壞月台、更襲擊乘客，警方後來在太子站月台扶手電梯截停被告，並在他的背包搜出兩枚燃燒彈及打火機。

2019年8月31日，警方曾入太子站搜捕，示威者之後曾多次在8.31相關日子聚集。(詳看下圖)

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求情指事件不涉預謀

辯方求情指，被告本性善良，只是因年少無知犯案，事件不涉及預謀，只使用了低程度武力，而他已感到後悔。

法官也認為被告的堵路行為影響道路使用者，亦是罔顧法紀及不負責任，年輕非有力的求情因素，終判他入教導所。判刑後，法官又表示，知道被告真心認錯，又稱若他是成年人，必要判處3至4年的刑期或更長。

案件編號：DCCC 738/2020