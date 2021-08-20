港隊再戰全運會　特首林鄭月娥主持第十四屆全運會授旗儀式

港隊運動員於東京奧運成績驕人，奪得一金兩銀三銅，為香港樹立新的里程碑。奧運會過後，全運會將至，行政長官林鄭月娥將於今日（20日）下午5時，在荃灣體育館主持第十四屆全運會香港特區代表團授旗儀式。香港將派出237人的代表團，當中包括171名運動員，參加18個決賽項目。



至於其他主禮嘉賓包括︰民政事務局局長兼代表團團長徐英偉、中國香港體育協會暨奧委會會長兼代表團籌備委員會主席霍震霆、民政事務局常任秘書長謝凌潔貞、體育專員楊德強、康樂及文化事務署署長劉明光，以及代表團執行委員會副主席洪祖杭。



港府今舉行第十四屆全運會香港特區代表團授旗儀式，香港將派出237人的代表團，當中包括171名運動員，參加18個決賽項目。(羅君豪攝)

十四運會共設有35個競賽大項，包括游泳（游泳、馬拉松游泳、跳水、花樣游泳、水球）、射箭、田徑、羽毛球、籃球（五人制籃球、三人制籃球）、拳擊、皮划艇（靜水、激流回旋）、自行車（公路、場地、山地、小輪車）、馬術（三項賽、盛裝舞步、場地障礙）、擊劍、足球、高爾夫球、體操（體操、蹦床、藝術體操）、手球、曲棍球、柔道、現代五項、賽艇、橄欖球（七人制橄欖球）、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球（排球、沙灘排球）、舉重、摔跤（自由式、古典式）、棒壘球（棒球、壘球）、空手道、滑板、攀岩、衝浪、武術（套路、散打）及霹靂舞。

擔任是次代表團的團長、民政事務局局長徐英偉致辭時表示，全運會是國家規模最大的運動賽事，雲集全國精英，與國家頂級選手切磋是難能可貴的機會，形容比賽的激烈程度絕不亞於奧運。徐相信港隊會全力以赴、發揮拼搏精神，祝願他們取得好成績。



他又提到，政府會加大力度支持體育發展，並有多項進一步支持體育的措施，將會加快興建體育學院的設施大樓，將於下星期諮詢立法會民政事務委員會，期望在本屆立法會休會前，向財委會申請約9億元撥款，推進相關主體工程，爭取2024年興建新設施大樓。

港府今舉行第十四屆全運會香港特區代表團授旗儀式，香港將派出237人的代表團，當中包括171名運動員，參加18個決賽項目。(羅君豪攝)

▼7月26日張家朗勇奪香港史上第二金▼



+ 1

▼7月28日 大批市民到商場為港隊何詩蓓打氣，見證奪銀牌時刻▼



+ 9

▼8月8日李慧詩奪銅牌▼



+ 5