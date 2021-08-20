10.20集結案｜黃浩銘求情指平亂非要懲罰民意　案於9月1日判刑

前年《禁蒙面法》實施後，7名泛民人士包括陳皓桓、梁國雄、何俊仁等，涉煽惑及組織當年的10.20九龍遊行。各被告今日（20日）進行求情，多人指當日主張和平、非暴力遊行，望法庭也考慮到他們多年服務社會，曾遭僱主虐待的印傭Erwiana更為梁國雄和吳文遠寫求情信，讚揚他們為外傭爭取權益。在庭上親自陳情的黃浩銘則表示，不打算尋求法庭的憐憫，對當日所為不感羞恥，又提到若不希望社會動亂，必要從根本上改革，而不是懲罰民意。案件將於9月1日判刑。



7名被告：陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森及吳文遠。除了何俊仁外，其餘6人承認組織未經批准集結罪；而陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、及何俊仁則另承認煽惑他人參與未經批准集結罪。

七名被告及他們所涉的控罪。(詳看下圖)

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Erwiana為梁國雄吳文遠求情

多名被告求情指，當日主張和平、理性、非暴力遊行，質疑按當時的社會狀況而言，無論有否出現遊行都會發生暴力事件，亦強調他們多年服務社會，其中梁國雄和吳文遠獲曾經遭僱主虐待的印傭Erwiana親撰求情信，讚揚他們致力為外傭爭取權益。

黃浩銘稱不會尋求法庭憐憫

黃浩銘及楊森今日均在庭上親自求情。黃浩銘指，不打算尋求法庭的憐憫，又稱雖然他們當日沒有鼓動或作出暴力行為，但相信所發生暴力事件仍然可以算在我們頭上。他質疑若果香港有公平的選舉制度、完善的立法會，又何來會出現暴力衝突呢？

平亂不是懲罰民意

他直言「治亂治其本源，醫病醫其病根」，若不希望社會動亂，必要從根本上改革，挽回民心，而不是懲罰民意。他表示對當日的所作所為，不感羞恥，毫無悔意，能夠在出獄後與群眾同行一路，與戰友同繫一獄，實是莫大榮幸，又冀戰友要堅持信念、毋忘初衷。

楊森陳詞時則表示，會繼續爭取民主、堅持理念。

案件編號：DCCC 535/2020