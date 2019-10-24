【10.20遊行】警射催淚彈上旺角民居　社區幹事：街坊全家要即走

上周日（20日）民陣發起的九龍遊行遭否決後，仍有大批示威者響應呼籲上街，惟遊行最後演變成各區衝突，以警方的清場行動作結。有地區人士指，當日警方在旺角彌敦道有施放催淚彈驅散示威者時，將其中三枚射上民居，令單位內的街坊需馬上離開暫避，直斥事件離譜。

上周日下午5時許，旺角有防暴警察在彌敦道、始創中心對開位置，發射多枚催淚彈及子彈，驅散在場示威者，社區前進旺角東社區幹事林兆彬指，當日傍晚有3枚催淚彈射上街坊住所的陽台，大量催淚煙湧入屋內，令街坊要馬上帶同家人和寵物兔離開住所。

社區前進旺角東社區幹事林兆彬指，當日傍晚有3枚催淚彈射上街坊住所的陽台，留下催淚彈頭的地方，附近地板、牆壁皆被熏黑。（林兆彬提供圖片）

中招街坊需漂白水清潔全屋

「街坊大約在數小時後返回住單位，他說全屋都是催淚彈的味道，屋內的食物全都要棄置。」陽台處留下催淚彈頭的地方，附近地板、牆壁皆被熏黑，該名街坊最後根據網上教學，用漂白水清潔全屋。林兆彬指是次是區內首次有催淚彈射上民居，直斥事件離譜，認為警方需就事件道歉：「如果是對付地面上的示威者，為何會射上民居？我相信警察也解釋不到。」

警方曾多次於彌敦道施放催淚彈，驅散示威者，林兆彬指聯合廣場上的東海大廈、彌敦道、太子道西一帶都有不少居民反映，警方施放催淚彈時，曾有催淚煙攻上單位。（資料圖片／歐嘉樂攝）

社區幹事促警清場選用催淚彈以外方式

事實上，近月彌敦道一帶都有不少示威活動發生，而警方亦曾多次於該處施放催淚彈，驅散示威者，林兆彬指聯合廣場上的東海大廈、彌敦道、太子道西一帶都有不少居民反映，警方施放催淚彈時，曾有催淚煙攻上單位。「其實沒有必要使施放催淚彈，催淚彈會污染整個社區。」他認為，用不同的子彈亦是過份暴力，希望警方需要清場的話，可選用其他方式。