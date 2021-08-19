陳皓桓梁國雄等認煽惑10.20遊行　控方指當日暴力令中銀損失500萬

前年政府實施《禁蒙面法》後，引起莫大的社會迴響，7名泛民人士包括陳皓桓、梁國雄、何俊仁等，涉煽惑及組織當年的10.20九龍遊行，所有人今日（19日）在區域法院認罪。案情提到，遊行隊伍在廣東道與柯士甸道交界停下後，示威者未按陳皓桓呼籲散去，並繼續在油尖旺一帶聚集，而當日出現多項暴力事件，包括中銀分行被破壞等，中銀報稱當日損失逾500萬元。案件明日將會進行求情。



7名被告：陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森及吳文遠。除了何俊仁外，其餘6人承認組織未經批准集結罪；而陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、及何俊仁則另承認煽惑他人參與未經批准集結罪。本案除了黃浩銘外，其餘被告均因為另外的案件服刑或還押中。

黃浩銘是現時唯一仍可保釋外出的被告。(李慧娜攝)

禁蒙面法生效後舉行遊行

案情指，2019年10月4日政府實施禁蒙面法後，民陣申請在當年10月20日在尖沙咀進行集會，並遊行至高鐵西九站，目的為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，但最終警方拒絕批准集會及遊行。

事前記者會呼籲公眾參與

不過，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、及何俊仁仍在10月19日召開記者會，表示仍會按原定主題、路線舉辦遊行，並呼籲公眾參與，但警告當日會有被捕的風險。陳皓桓直指舉辦當日遊行為作公民抗命，何俊仁則表示「希望勇武同埋和平既力量一齊繼續公民抗命既運動」。

除何俊仁外餘下6名被告均有到場

案發當日，即當年10月20日，大批群眾在尖沙咀梳士巴利道聚集，警方曾作出警告，但群眾拒絕離開。除了何俊仁外，其餘6名被告均有到場，並手持「五大訴求，缺一不可」的橫額。陳皓桓更呼籲示威者戴上黑口罩，又提醒參與者「被捕支援熱線」，希望參與者抵達高鐵西九站終點後，流水式散去。多名被告帶領示威者叫口號，包括「我有權蒙面無需共產黨批准」。

6名被告持橫額領群眾遊行

及後，6名被告手持橫額帶領群眾遊行，吳文遠全程戴著黑口罩，沿途亦不斷高呼口號，當隊頭行到廣東道與柯士甸道交界時，陳皓桓表示知道有「手足」已堵塞通往西九站的道路，於是在該交界指示群眾散去。

當日優品360亦損失177萬

雖然由6名被告組成的隊頭已停下，但大批示威者未有離開，並作出不同的暴力行為，如襲擊途人、擲硬物等，並繼續在油尖旺一帶聚集，有示威者闖入中銀分行進行破壞，亦有示威者向警方擲汽油彈，有警員左手因而著火。事件嚴重阻礙文通以及損壞不少財產，中銀報稱損失逾500萬元，優品360則稱損失177萬元。

案件編號：DCCC535/2020