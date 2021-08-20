懲教署結業操　將退休助理署長：調整在囚青年思維　制訂更生計劃

懲教署今日（20日）舉行學員結業會操，以中式步操進行升旗儀式及表演，即將退休的懲教署助理署長（更生事務）溫明淇在檢閱儀式上致辭，指因社會暴亂納入懲教院所的青少年顯著上升，懲教署已制訂更生計劃，調整在囚青年思維模式，加強守法觀念，並加強歷史及公民教育，提高對中國歷史的興趣和國民身份認同。



懲教署在赤柱職員訓練院舉行學員結業會操，懲教人員進行中式步操表演。（懲教署圖片）

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懲教署赤柱職員訓練院今日舉行學員結業會操，主題是「革新．勇闖高峰」，懲教署助理署長（更生事務）溫明淇在結業會操上，檢閱27名懲教主任及79名二級懲教助理。

壁屋懲教所增設「青少年研習所」

溫致辭時提到，有見因涉及社會暴亂事件而被收納入懲教院所的青少年人數顯著上升，懲教署因應青少年在囚人士的犯罪思維，與部門臨床心理學家共同制訂合適的更生計劃，例如於壁屋懲教所增設名為「青少年研習所」的專門服務，讓青少年在囚人士調整思維模式，加強守法觀念。

懲教署亦加強歷史及公民教育，開展「一切從歷史出發」興趣班，提高青少年在囚人士對中國歷史的興趣和國民身份認同。

懲教署今日在赤柱職員訓練院舉行學員結業會操，懲教署助理署長（更生事務）溫明淇檢閱結業學員。（懲教署圖片）

更生人士再犯率創新低

溫續指，懲教署近年透過舉辦多元化的「更生先鋒計劃」，包括成立「更生先鋒領袖」、與關顧更生人士會合辦全新歷奇為本教育活動「監獄任務」等，向青少年宣傳「奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息，更生人士的再犯率由十多年前約39%降低至百22.5%，創有紀錄以來新低。

懲教署在赤柱職員訓練院舉行學員結業會操，當中有兩名學員是父子關係；由一級懲教助理晉升至懲教主任的父親黎劍平（右）和兒子二級懲教助理黎子軒（左）。（懲教署圖片）

父子檔同場結業感難忘

結業學員隊伍內有一對懲教父子，任懲教主任的父親黎劍平，及任二級懲教助理的兒子黎子軒均表示，可以同場參與結業會操是畢生難忘的經歷，並對未來面對的工作挑戰充滿信心，黎劍平寄語年輕懲教人員要抱着謙虛的心，不斷增值自己，而黎子軒則期望自己可以在懲教工作上發揮所長。