新冠肺炎｜避免轉機客播毒　陳肇始：相信運房局與機管局已溝通

國泰機場貴賓室女職員感染變種病毒，相信是由轉機英國旅客感染。食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目表示，已與運輸及房屋局有初步接觸，商討收緊轉機人士的安排，亦相信運房局已與機管局展開溝通。



陳肇始表示，雖然轉機人士不會進入社區，但有機會接觸到本地機場員工，再將病毒帶入，因此需要嚴謹處理相關安排，衞生防護中心昨日亦派員到機場貴賓室視察，檢視流程。對於轉機旅客或會在貴賓室休息與進食。她指出如能減少轉機客除下口罩的時間，並收窄他們的活動範圍，傳播病毒風險會減低，但需機管局檢視如何才能做到相關安排。

陳肇始表示已聯絡運房局提出機管局需檢視轉機安排。（資料圖片）

陳肇始稱，歡迎機管局9月起，要求特定群組機場員工、包括航空公司職員需接種新冠疫苗，因為相關員工在高風險地方工作，打針可保護自己，除了打針外，員工亦要定期進行檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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荷里活影星妮歌潔曼來港拍攝獲豁免檢疫安排。陳肇始指出，政務司司長可以根據法例，因應某類別人士作出豁免，包括要對本港經濟、運作等有必要，現時跨境貨車司機、機組人員等同樣獲得豁免。當局在作出豁免後，相關人士需遵守防疫措施，如定期做檢測、外出要點對點交通安排、檢疫期間不能在社區接觸市民、抵港7天內行程只限於獲批的公務等，如發現違反規定，會被取消豁免資格及接受法律制裁，目前未有發現相關影星有違反豁免要求。