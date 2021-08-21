海外醫生｜凌霄志憂機制不公　林正財指醫生數量和醫療質素非對立

行政會議成員林正財今（21日）早出席一個討論《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》的論壇。他表示，對政府以往的醫療長遠規劃很失望，「用年年計、年年清嘅視野做公共政策，絕對唔應該。」他坦言修例並非解決醫療問題的靈丹妙藥，但這是第一步。他稱，大眾不應把醫生數量和醫療質量放在對立層面，討論過程不應忘記平衡。

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，近日發現醫生離港的情況增加，估計人數會繼續有上升趨勢。他指，大部份公立醫生不反對海外醫生法案，惟關注機制是否公平、公正、公開，並可保障現有醫療執業系統。



林正財稱，對政府以往的醫療長遠規劃很失望。（zoom截圖）

行政會議成員林正財表示，起初大家認為是修例富爭議性，但實際上爭議不大。他稱，對政府以往的醫療長遠規劃很失望，「唔夠錢就推肥雞餐、減學額；用年年計、年年清嘅視野做公共政策，絕對唔應該。」他認為政府必須有長遠宏觀規劃，醫生數量和醫療質量同樣重要，若病人輪候時間太長，也不是高水平醫療。社會大眾不應把兩者放在對立層面，增量不一定降低醫生質素，討論過程不應忘記平衡。他贊同推出海外醫生並非解決醫療問題的靈丹妙藥，坦言吸引醫生人數存在不明朗因素，但這是第一步，需配合基層醫療及挽留人手等。

林正財說，醫管局管理層及政府官員應留意醫護離職潮問題，多關心前線醫護能否從工作獲得滿足感。不少40歲至50歲的公院醫生擔心要在60歲退休，便提早準備進入私營市場。他認為醫管局應有能力延遲退休年齡，主力培訓新醫生，調整制度不影響年輕醫生升遷， 增加醫生留在公營系統的信心，從而挽留人才。

凌霄志稱，近日發現醫生離港的情況增加，估計人數會繼續有上升趨勢。（zoom截圖）

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，近日發現醫生離港的情況增加，估計人數會繼續有上升趨勢。政府所說的公私營醫療失衡、基層醫療不足很籠統，非單純增加人手可解決。他認為醫療最重要是安全，舉例指本港的孕婦死亡率比很多發達國家低，有賴嚴格把關制度支持。他認為醫生人手要精益求精，不能為了增加人手，導致將來有其他難處出現。

他又稱，絕大部份公立醫生不反對海外醫生法案，惟關注機制是否公平、公正、公開，並可保障現有醫療執業系統。他坦言法案存在專業自主隱憂，因為特別註冊委員會有逾半人由特首直接委任。「100間大學入面，可能好多係科研論文得分，同畢業生質素唔一定成正比，暫時睇唔到註冊委員會會逐間大學詢問課程或者考核。」

社協舉辦引入非本地培訓醫生論壇。（zoom截圖）

立法會醫生註冊修訂條例草案委員會主席葛珮帆稱，委員會收到很多不同意見，包括市民及專業組織等。醫生的個人反對聲音較多，擔心修例對本地醫生構成影響，並質疑未必能維持現有醫生質素；病人組織和公眾多數支持修例，她亦預料議員反對人數不多。

她形容，本港正處於優秀醫生人才的世界爭奪戰 ，擔心方案吸引力不足以面對國際競爭。「問估計最終可引入幾多海外醫生，政府答案係唔知，令我哋好擔憂。」她不明白為何草案要求是香港永久居民，「如果係非港人高水平醫生，係咪就唔歡迎，係值得思考。」她又指，部份崗位不需與市民直接接觸，未必需要廣東話為母語的要求。

醫委會成員陳永佳表示，本港醫療出現分配失衡問題，多於醫生數目問題。他指，病人的健康問題愈小，愈傾向看私家醫生，反而專科門診便轉到公營，當局須在此問題著墨。他贊成海外醫生方案，不過必須保障本港醫科畢業生就業，並清楚篩選評核院校。