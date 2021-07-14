海外醫生｜張宇人批執業試太難點名醫生示範　陳沛然：我夠膽考

立法會《醫生註冊(修訂)條例草案》委員會今日（14日）繼續舉行會議，討論進一步開放海外醫生來港執業。大力推動修例的自由黨張宇人首先發言，批評醫學界議員陳沛然，指專業自主不應凌駕大眾利益，認為開放外國訓練醫生來港對本地醫生沒影響，又指自己問過的每名50至60歲的醫生都表示無法通過現行醫委會執業試，否則自己不會呼籲陳沛然、醫學會會長蔡堅等反對修例的醫生「你考呢個試俾我睇吖」。

陳沛然下輪發言即回應張宇人指，「會唔會，夠唔夠膽考呢個專業試呢？我可以話你聽，我夠膽考。」他表示自己受啟發後，正準備考其他國家的專業試，強調這種一般被業界視為入學試、基本試的考核並不困難，認為業界一向專業持續進修下，即使一次無法通過，考兩次就能夠通過，強調考試是業界一貫的做法。



飲食界張宇人批評不少新界西的議員都反對過醫學會增加非醫生成員的修例，現時又有兩人對增加海外醫生提出質疑。（資料圖片）

張宇人點名批多名新界西議員

張宇人在委員會首先發言，指熱血公民議員鄭松泰呼籲政府在張宇人提出修正案一旦通過，應撤回條例，質疑鄭到底是不用看醫生還是「玩攬炒」，又反駁實政圓桌田北辰對於考核試的論調。

張宇人聲言，新界西選民先後選出了鄭松泰、田北辰，以及前公民黨成員郭家麒，指他們曾經反對醫委會增加非醫生委員，稱三人曾經「拉布」：「呢三個人都係新界西。我想問吓局長，係咪新界西好多醫生，啲醫院好夠用？」他質疑，為何有關議員過去十年有相關行為，又有兩名議員現時反對，呼籲新界西選民認清事實，問當局有否新界西的醫療人手資料提供。

食物衞生局副局長徐德義表示，政府認為公營醫生人手整體不足。醫院管理局回應指，單是新界西已涉及110萬名市民，三個急症室對醫生人手需求殷切。

徐德義表示政府從未就認可大學名額提供實數，但強調政府一向表示海外醫生訓練要達致與香港兩所大學醫學院訓練出的醫生質素相約，而相關大學約有100所。（立法會直播截圖）

陳沛然質疑獲承認海外大學資格突增至不設上限 徐德義：從無實數

陳沛然提到醫委會考核試時，批評政府「搬龍門」，指食衞局局長陳肇始在網誌提到政府設立法定的「特別註冊委員會」，訂定非本地認可醫學資格名單數目，由100間大學增至不設上限，問當局有何解釋。

徐德義回應指，修訂並無否定考試需要，只是基於醫生人手不足，希望增加途徑令海外醫生容易回港執業。至於認可名單數字，他表示當局從未有實數，只是提供過參考數字，用以回應「如果訓練質素與本港兩所大學相近有多少」時，指大概有100所；徐又表示，政府一向認為，海外醫生訓練要達致與香港兩所大學醫學院訓練出的醫生質素相約。他再回應如何確保質素的問題時指，特別註冊委員會將按課程、排名等制訂名單。

建制質疑醫學界排拒海外人士 徐德義強調修例不違基本法

陳沛然在會上解釋何謂專業自主時，曾引用基本法第142條相關法例。工程界盧偉國回應指，專業自主不等於排拒海外人士，提到香港工程師學會受法例規定為本港唯一能批准工程師資格的團體，亦與外國的工程師學會組織等互相承認大學學位，讓在外國完成學位人士回港已算作「過關」。他強調，修例是讓港人子女在外國成為專家後才回港，又指工程師是以評估方式考核，不是要求參與考試，排拒海外人士。

徐德義強調，政府修例是基於社會醫生不足，與《基本法》的內容沒有衝突。