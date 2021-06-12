撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-12 20:06

政府修例放寬引入海外醫生的門檻，草案正於立法會審議。公共醫療醫生協會（PDA）、政府醫生協會（GDA）今天舉行換屆選舉，兩名新會長見傳媒時表示，公營醫療系統的問題是結構性問題，不是單靠引入更多醫生便可解決，他們反對修例，強調不是業界有保護主義，而是認為現行機制已可引入到海外醫生，並促請政府保障所有本港畢業的醫科生可獲得就業機會。

公共醫療醫生協會、政府醫生協會艱難下改選 有工會斷莊或解散

海外醫生｜兩醫生工會批修例不能解決人手問題 促保障本地生就業

凌霄志指出，公營醫療系統的問題是結構性問題，不是單靠引入更多醫生便可解決。 （鄭翠碧攝）

公共醫療醫生協會新會長凌霄志指出，現時非本地培訓的醫生可以透過有限度註冊制度來港工作，亦在考試後獲正式註冊，認為政府無必要推出「特別註冊」制度，他強調並非業界有保護主義，而是這些制度已能引入海外醫生，屬公平機制。他直言，公營醫療系統的問題是結構性問題，不是單靠引入更多醫生便可解決。

政府醫生協會新會長張刻勁就指，引入更多醫生可能會令本地畢業生失業，浪費了公帑去訓練這批醫生，他並質疑若公營醫療系統工作環境無改善，海外醫生只會服務數年便離去，無助解決人手問題。

張刻勁就指，引入更多醫生可能會令本地畢業生失業，浪費了公帑去訓練這批醫生。（鄭翠碧攝）

凌霄志又批評政府提出的方案需制訂一份院校名單，但制訂過程不能確保客觀公平，例如即使院校排名高，或只反映其研究出色，不代表醫生質素好；相反研究方面遜色的學校，其醫生水平亦可能優秀，形容這制度會製造不公。他又指方案很多細節未定，例如海外醫生在港工作五年期間，合約是否逐年批出，每年會如何評核等。

對於醫務委員會主席和醫學專科學院主席都認同海外醫生可以在私家醫院受訓，凌霄志就指出需考慮病人數量是否足夠，而私院又能否提供充足、團體式的訓練。張刻勁則指出若海外醫生於私家醫院受訓，便不能解決公營系統醫生荒的問題，而衞生署更無完整的訓練制度，他直言不知屆時可以如何落實。

張刻勁坦言無能力否決方案，凌霄志也無奈指相信立法會很大機會通過方案，但他會繼續與政府商討，希望政府能諮詢市民意見。

另外，被問到新冠疫苗接種的問題時，凌霄志指疫苗是值得推廣和支持，但市民應該有自主權，可以在接收資訊後自行決定是否打針，因屬於醫療決定，「如果用挨近威嚇式手段，或者係利誘手段」去令市民打針，他就認為不是理想做法。