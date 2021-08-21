今日（21日）是農曆七月十四，盂蘭節鬼門關大開。堪輿學家「七師傅」七仙羽和麥玲玲從玄學角度分享，生活上需要注意的地方。七師傅提醒市民今晚早點歸家，避免夜蒲，直說「酒吧呢啲夜場係最多鬼！」鬼魂容易跟上迷迷糊糊，繼而奪舍，吸取能量。而麥玲玲說，鬼魂喜歡附在懸掛物，提醒市民不要晾衫和掛風鈴，更不能掛響噹噹的飾物在身上。



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1. 忌夜歸



七師傅說，日間屬陽，夜間屬陰，本身運氣差的人士容易招陰，晚上的磁場令他們容易惹鬼，便應避免夜歸，「好似明知身體唔好嘅人，就唔好食垃雜嘢。早啲返屋企瞓覺，多啲曬下太陽，當你夠瞓，陽氣夠就夠精神。」

2. 忌喝酒



七師傅提醒，「鬼節唔好去出面蒲，唔好去酒吧飲酒，酒吧呢啲夜場係最多鬼！」飲醉酒的人魂魄不齊，神志不清醒。鬼魂容易跟上迷迷糊糊的人們，繼而奪舍，吸取能量，「飲酒嘅人好容易唔見咗三魂七魄嘅其中幾魄，每日都好似神不守舍、發緊夢，頭腦又唔清晰，講完啲嘢又唔記得，好多人都有呢個情況。」

3. 忌穿紅黑 宜穿白黃



黑色磁場易招陰，靈體能輕易依附在黑色衣物上；而紅色太刺眼，容易引起鬼的注意。七師傅解釋，「路面周圍都係遊魂野鬼行嚟行去，有啲鬼可能低頭行、黐住牆，無咩留意身邊；但紅色好刺眼，佢會留意架，唔好咁outstanding（突出）。」她建議大家外出時穿著白色及黃色，有利辟邪。

4. 忌剪頭髮及剪指甲



指甲及頭髮與身體的血有關，若丟落地上，容易招惹鬼魂吸附其能量，影響個人氣場。

5. 忌吃刺激 宜吃清淡



刺激食物如辛辣、牛羊等，容易令人發脾氣，從而讓鬼魂乘虛而入。七師傅說，「佛家有云一把火燒功德林，佛教徒係唔可以貪嗔癡。」有一種鬼特別喜歡發脾氣、情緒失控的人，要小心被他們附上，市民最好吃得清淡，例如素菜。

6. 忌講鬼故



七師傅勸市民不要趁鬼節講鬼故，因為原來鬼魂也喜歡聽。

1. 忌晾衫、掛風鈴



玲玲師傅說，鬼魂喜歡附在懸掛物，提醒市民不要晾衫和掛風鈴，更不能掛響噹噹的飾物在身上。想求安心，市民可選擇戴上與個人宗教信仰有關的飾物。

2. 忌游泳



鬼節要特別注意水陸安全。玲玲師傅稱，水屬陰，所以七月發生特別多遇溺等意外，游泳及水上活動可免則免。

3. 忌亂說話



玲玲師傅提醒，靈體也需要尊重，市民在陽間要注意說話，不能踩衣紙，以免觸怒鬼魂，有損功德。

4. 忌辦喜事



玲玲師傅說，在盂蘭節前後五天盡量不要辦喜事，譬如結婚或擺酒等，最好等待幾天。

5. 忌搬遷



農曆七月應避免任何動土工程，玲玲師傅建議，大型搬遷可留待八月，人月兩團圓才進行。