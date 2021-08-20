盂蘭節4大穿搭禁忌｜避免同色衫褲、披頭散髮　這種長褲也犯禁？

作為民俗節日中最令人生畏的節日之一，農曆七月一直以來都代表著有許多生活上的禁忌，除了生活習慣需要多注意，連「穿搭」也都會有比較特別的要求，以下就讓 Dappei 盤點農曆七月的「禁忌穿搭」吧！

備註：以下皆為民間習俗，請斟酌參考。



民間習俗寧可信其有...姐妹們不想誤犯神明，謹記以下4大盂蘭節穿搭禁忌。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 不穿太過暴露、露肩的衣服：

在農曆七月時會有不少「色鬼」徘徊，特別喜歡捉弄穿著暴露的人。尤其是穿著露肩裝的人，色鬼們會想盡辦法去拍熄你肩膀上的火焰，進而纏上對方。

2. 不穿同色系的衣服：

在平時，家中長輩便會告誡我們不要穿著全身黑的衣服，而在農曆七月也是，全黑、全紅、全白色都是禁忌，黑色是因為容易招陰，紅色則是自古以來與靈界溝通的顏色，白色是會讓人聯想到喪事的習俗。

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3. 不穿破洞、破壞風格的衣服：

在農曆七月時也要避免穿著刷破、做舊風格的衣服，如破褲、破衣等。穿這些衣服容易讓好兄弟認為你是「窮鬼」，把你當做同類。

4. 避免披頭散髮：

在農曆七月中，長髮過腰、披頭散髮都算是大忌，這兩個都容易讓你被認成好兄弟，建議還是把自己打理好再出門！

Dappei 結語：

除了生活上的禁忌之外，原來連穿搭都有許多規範需要遵守！但還是老話一句，不要鐵齒比較好啦...。



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原文：你不可不知的「鬼月穿搭禁忌」：莫披頭散髮、避免同色系、刷破先不要 ⋯⋯ 農曆七月小心為上策！

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