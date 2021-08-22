中環街市｜保育復修完成　周一起試業　保留13個檔位展出香港故事

中環街市保育活化項目經三年工程，明日（ 23日）開放並試業。市區重建局希望承傳中環街市的歷史文化特徵，並以「一地多用」方式，提供多元化公共空間，用作休憩或表演。

中環街市活化保育項目，共復修13個原有街市檔口，保留傳統設計，相關檔位有米行、旗袍店、海味乾貨店等商戶進駐。市建局期望帶出香港歷史文化故事及情懷。



第四代中環街市於1939年建成，港府於2009年委托市建局保育活化，相關工程已完成，周一（ 23日）起將開展首階段試業，次階段預計於明年第二、三季開放。負責項目的市建局及華懋集團表示，希望中環街市成為新地標，與附近的歷史文化景點，如H18及大館等，形成文化及社區的三角。

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保留13個原有街市檔位 要求租戶呈現香港故事

中環街市項目活化街市內13個原有檔口，只復修殘破部分，保留傳統設計，如海鮮檔的水缸及渠道、家禽檔的砧板與血槽、菜檔的貨架等均獲保留。其中6個已復修的檔位經已租出，租戶包括金源米業、十八廿二（旗袍長衫店）、銀杏士多、漁民辦館（海味乾貨店）等。市建局要求租客講述自己的品牌故事，帶出香港歷史文化情懷。

兩個「雞檔」由金源米業營運，該公司總經理屈錦昌表示，希望在街市內呈現香港五、六十年代的舊米行面貌，將會展示賬簿、舊秤、麻包袋、油罐、送貨單車等雜貨舖物品，「希望俾人了解到佢哋爸爸媽媽，甚至爺爺嫲嫲嗰陣嘅歷史氣氛，延續情懷同人情味」。

金源的檔位同時會介紹稻米種植知識，以及香港種子實驗的最新進展。為呼應中環街市不以消費作主導的原則，金源米業選擇不作任何商業售賣活動。市建局亦租出兩個「魚檔」，計劃利用互動及VR形式，呈現舊日中環街市的市況。

九成舖位租予本地中小企推動本地初創及品牌

華懋集團中環街市項目總監苗汝菁表示，項目設計運用「一地多用」概念，於有限空間發展多元化用途，如將原用作送貨及停泊單車的中庭，改建成多用途活動空間，並設投影及音響設備。市民可於空間內享用午餐、休息，或欣賞音樂表演。

街市復修後，合共有逾100個出租空間，八成已經租出。其中70個將於明日（23日）起試業。華懋集團地產業務董事總經理區慶麟指，九成舖位會租予本地中小企業，以推動初創及本地品牌。

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主樓梯扶手欄杆採「可逆轉」設計 如不需要可移走

中環街市保育方案曾遇保育人士質疑，認為市建局為中環街市主樓梯加建黑色扶手欄杆，破壞原有傳統設計。區俊豪解釋，街市採用可逆轉設計，「如果之後法例唔需要扶手，可以攞走佢，而唔破壞」，復修時已作最少干預，盡量保留原設計。他又認為，保育同時需要共融，因老人家及小朋友或需扶手欄杆設施。