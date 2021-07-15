中環街市活化後登場　民間主導無名店進駐　學者樂見化身文創地標

游走在活化爭議及期待之間、有逾80年歷史的中環街市，將最快於下月以全新面貌登場。古諮會前委員、港大建築保育副教授李浩然接受《香港01》專訪時指，樂見中環街市活化後主打文創藝術路線，亦引進多間本地小店及初創企業，相信在非純商業考量的大前提下，能夠照顧社區需要，未來亦大有可為。

他又認為，民間由下而上創造的社會價值，匯聚大眾情感及意向，終成功擺脫舊有活化模式及拒絕國際名店進駐，他形容今次項目仿如「開荒牛」，對未來活化走勢或帶來開創意義，亦有機會令中環街市與社區重新聯繫，「如果多人鐘意，新嘅中環街市可以建立集體感情，甚至係集體回憶。」



李浩然表示，要衡量舊建築的意義，可從歷史、建築及社會價值入手。他認為中環街市活化項目能平衡多方需要。(盧翊銘攝)

中環街市已有逾百年歷史，其中第三代中環街市大樓於1939年落成，2003年停用，屬三級歷史建築。矗立在本港金融核心區，其去留曾經迷霧一片，前特首曾蔭權於2009年提出活化，但期間屢現變數，原訂設計被指造價昂貴，陷入樽頸，最終需推倒重來，修訂為簡化版活化方案，放棄設有天台花園的「飄浮綠洲」概念。空置十多年，中環街市終於迎來生機，有聲音質疑過往磋砣歲月，李浩然解畫指，保育不必求快，「慢先至可以沉澱，太急反而會返唔到轉頭。」

社會價值「可加可減」

保育何價？曾經為本港多個活化項目擔任專家顧問的李浩然指，要衡量舊建築的意義，可從歷史、建築及社會價值入手。三大指標互為緊扣，歷史及建築價值早已「定格」，由權威或專家定調，唯社會價值非一成不變，甚至「可加可減」，亦由社會大眾集體意向定奪，「有時佢嘅地位甚至可以凌駕歷史及建築價值。」

中環街市活化項目工程正進入最後階段，活化後將化身作文創藝術地標。(盧翊銘攝)

中環街市大樓於1939年落成，2003年停用，屬三級歷史建築。圖為1991年的中環街市舊貌。(香港歷史掌故專家鄭寶鴻提供)

中環街市活化由雛型走到今日的面貌，見證歷年演變的李浩然回顧最初，仍然驚嘆公眾諮詢的海納百川，「都幾意料之外，唔係分ABCD餐比你揀」，白領、居民、購物客、外傭均可參與討論，甚至「話事」，結果街坊本土小店眾望所歸，國際大品牌連鎖店則敬陪末席。

當時也有人曾提倡「還原基本步」，翻新為新街市，李浩然斬釘截鐵「落閘」，「行唔通，做街市係好過時嘅諗法」，再者露天的嘉咸街街市就在不遠處，「咁樣只會係整死佢哋。」大眾聲音匯聚的社會力量，成功左右中環街市活化的走向，最讓這位保育專家老懷安慰，「始終以前(講保育)好少人會理社會價值。」

▼中環街市的前世今生▼



放眼世界，活化成功例子近在咫尺，李浩然提到，鄰近的台灣，將日漸荒棄的糖廠重塑為文化景觀，招攬年輕藝術家進駐文創園區，沒有租金壓力下，大放異彩。「如果可以調控到租金，商舖自然就會多元化。」

租金水平決定租戶佈局

李浩然不諱言，招租水平孰高孰低，將會主宰承接租戶佈局，但成功與否，則是後話，香港也有個PMQ，號稱創意中心新地標，文藝小店紛紛落戶，自成一角。但李浩然認為，雖有低廉租金誘因，但欠奉「軟件」是其敗筆，藝術家、設計師創意無限，但往往缺乏營商之道，結果未能緊貼市場觸覺。前車可鑑，他欣悉中環街市項目非純商業考量出發，「租金起碼唔會係中環地段級數」，主打本地品牌、綠色小店及初創企業，亦會向租戶提供商業知識培訓。



據官方資料顯示，中環街市活化項目將提供約12,000平方米的總樓面面積，提供大眾化文化及零售設施，當中包括約1,000平方米的公共綠化休憩空間，並預計於今年第三季度以「Playground for All」的概念亮相。

今年法國五月藝術節開鑼，首度與華懋集團合作，並選址中環街市舉行開幕禮。（賴家俊攝/資料圖片）

中環街市即將開幕，將會由華懋集團負責營運。(盧翊銘攝)

商戶多元化以外，李浩然認為，本土優先亦至關重要，「照顧咗自己人先，同吸引遊客完全無衝突。」他以日本京都等為例，保育與社區生活並不違和，甚至和諧共生，「自然會吸引到文化遊客。」

他又謂，旅發局走錯方向，過往多年一直力銷香港是「購物天堂」，但未能突圍而出，亦已過時，「高檔消費市場時期已經過咗。」李浩然續指，旅發局近年始改變策略，轉向推廣「大城小區」尋訪地道蹤跡，帶領旅客「瓹窿瓹罅」，可會是為時已晚？「有心都唔怕遲。」

活化保育求變，但也離不開保存建築原有設計精髓。李活然表示，傳統保育祟尚原汁原味保留，又或將建築「博物館化」，但他認為，保留多少，可隨時代演進，「唔係樣樣都一定要保」，但宗旨是尊重舊有建築物，亦驟忌仿古，「唔好妹仔大過主人」，最理想是新舊交融，展現建築原貌，亦不失新意。中環街市建築以包浩斯風格見稱，但李浩然則提出另一番見解，指其原有設計實屬摩登流線型（Streamline Moderne）風格，活化後德輔道中的建築立面則更貼近。

水磨石長樓梯是中環街市的經典地標，活化後仍然保留。(盧翊銘攝)

在已故攝影大師何藩的鏡頭下，不乏多張以水磨石長樓梯取材的黑白光影，重現上世紀的生活寫照。新設計下亦將之重點保留，不過內籠早前曝光，樓梯兩旁加裝的金屬扶手欄杆，曾引起輿論，李浩然則代為解畫，舊街市屬30年代設計，功能要求已與今日標準不相稱，建築師從來以安全至上，不能隨意放寬，「要原汁原味、不失原貌係好困難」，他又提到，扶手欄杆非鑲陷式，可隨時還原，「設計上都似舊時精神，妥協唔一定係壞事。」

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中環街市開幕進入倒數階段，華懋集團已與市建局簽訂營運合約，為期10年。展望未來，他抱有寄望，亦視乎社會價值的造化，「如果多人鐘意，新嘅中環街市可以建立集體感情，甚至係集體回憶。」他以已活化為浸大中醫藥學院的雷生春為例，由於附近多長者，其中醫服務與社區需要不謀而合，「以前(未活化前)好多傳聞，又話入面鬼影幢幢，但依家就一定唔會拆。」言下之意，即中環街市活化項目不會失敗？「好樂觀(唔會)」，李浩然信心滿滿答道，他又謂未來暫無人知曉，但相信中環街市角色如同「開荒牛」，「之後會係點，拭目以待。」