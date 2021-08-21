多發性硬化症舊藥或致畸胎　患者望新藥加入藥物名冊減經濟壓力

多發性硬化症是指自身免疫細胞，錯誤攻擊中樞神經系統的疾病，患者大多為女性，首次病發年齡平均僅為20歲，每次病發更會對身體造成傷害。
本港雖有引入藥物控制病情，但部份藥物可引起畸胎而令患者無法生育。市面雖有可讓患者安全懷孕的新藥物，但價錢昂貴對患者構成嚴重負擔。香港肌健協會呼籲當局考慮將有關藥物列為資助藥物，或讓患者從關愛基金取得資助，減輕病人負擔。
多發性硬化症是最常見的中樞神經疾病，香港肌健協會引用中文大學於2016年的研究，指由2008年至2015年間，多發性硬化症患者人數持續上升，當時已估計本港有500名已確診患者，現今患者人數應為更多。
免疫細胞會錯誤攻擊中樞神經系統
多發性硬化症的成因至今依然未明，腦神經科內科醫生方嘉揚表示，患者自身免疫細胞會錯誤攻擊中樞神經系統，患者會因病發位置不同而引發不同徵狀，不少症狀亦非肉眼可見。在病發初期，因病徵未嚴重容易被忽略，但患者可能會逐漸出現四肢無力、失平衡、語速變慢、甚至出現短期記憶、專注力及判斷力問題等。
須接受藥物治療 以減低復發風險
方嘉揚指出，80至85%患者屬於復發緩解型患者，即會出現多次復發，可導致肢體活動或認知能力的永久退化，部分患者更於中年已殘障，因此患者須接受藥物治療，以減低復發風險。
方又指出，香港有多種針對該症的高療效藥物，但醫管局僅提供「芬戈莫德」（Fingolimod）作專用藥物。據研究顯示，芬戈莫德有機會影響孕婦或胎兒，如出現畸胎或孕婦出現自身免疫疾病等。
方建議，醫管局將新引入的藥物「克拉屈濱」納入資助藥物名冊。方解釋，克拉屈濱有獨特用藥周期，療程的四年內，於首兩年第一周及第五周，各完成5日療程後，可有兩年十個月的停藥時間，期間可安全懷孕，並於患者產子後繼續療程，讓女性患者不需因控制病情，而放棄生育或冒生命危險停藥生育。
療程費用高昂構經濟壓力 倡關愛基金酌情支援
患者袁小姐（Paris）現年29歲，在大學最後一年確診多發性硬化症，對她生活構成重大影響。她採用口服藥物Dimethyl Fumarate，本打算結婚生兒育女，但年初時病情復發變得頻繁，MRI報告亦顯示其腦內有多處發炎白點，醫生建議她轉用另一款藥物控制病情。
「克拉屈濱」雖可更有效控制病情，並不影響其結婚生育計劃，唯該藥的藥費高昂，一套療程需要40至50萬元。她希望醫管局可將該款新藥，列入藥物名冊，減輕患者負擔。
香港肌健協會顧問張超雄指出，藥物除滿足患者生存需要外，亦應幫助患者重拾生活，目前有新藥可控制病情，同時讓患者可選擇懷孕，當局應積極考慮將藥物納入名冊。他又建議關愛基金酌情處理經醫生臨床診斷，推薦使用克拉屈濱的患者。