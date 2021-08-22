強制檢測｜杜拜返港男染變種病毒　離港前曾到11指明地方上榜

全球疫情仍然肆虐，政府今日（22日）公布一名56歲男子，於8月15日前往杜拜，8月18日返抵香港，之後在酒店檢疫，在20日的檢測樣本結果呈陽性，帶L452R變異病毒株。食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，因應該宗個案，患者曾到過的11個指明地方被納入強檢範圍，包括荃灣沙咀道銀龍茶餐廳、海之戀商場彩薈軒和荔枝角若男冰室8間食肆，受檢人士需於兩日內完成檢測。



油麻地大家食及上環權記雲吞麵上榜

該名56歲男患者居住的寶石大廈第1座今晚被圍封強制檢測。他於8月15日前往杜拜，8月18日返抵香港，之後在酒店檢疫，在20日的檢測樣本結果呈陽性，帶L452R變異病毒株。由於不足21日潛伏期，當局向他離港前曾到過的地方及乘搭交通工具發出強制檢測令。

一共有11個地方納入強制檢測公告，上榜的包括8間食肆，包括荃灣沙咀道銀龍茶餐廳、油麻地紅茶冰室、荔枝角若男冰室、荃灣海之戀商場彩薈軒、油麻地大家食、上環權記雲吞麵、佐敦鉅發冰室、觀塘譽宴．星海，在指定時間內曾到訪的人士需檢測。

曾到荃立方「斜角巷」取貨人士要強檢

另外，任何在8月14日上午9時至上午10時期間，曾身處香港九龍荔枝角長沙灣道910號安泰大廈12樓尚醫健康醫療中心、或在8月3日下午1時至下午1時30分，曾身處荃灣海壩街 122-132A 號荃立方商場 1 樓 F12 號鋪「斜角巷」取貨的人士，須接受檢測。

▼8月22日荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區▼



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在交通工具方面，當局表示，在8月15日下午6時至晚上9時曾乘搭由荃灣（愉景新城）開出往東涌（逸東邨）路線號碼 E31的龍運巴士的人士，亦須接受檢測。

指明時間曾乘搭由荃灣（愉景新城）開出往東涌（逸東邨）路線號碼 E31的龍運巴士的人士，須接受檢測。（資料圖片）

限最遲周二接受檢測 已打疫苗都不例外

上述人士須於周二（24日）或之前接受檢測，為謹慎起見，已完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。如受檢人士在8月20日至8月22日期間，已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月23日)▼



早前一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人確診，並帶有L452R變異病毒株，列源頭不明的本地個案。當局表示，因應與變異病毒株確診本地個案，於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，提醒與東涌逸東（二）邨美逸樓相關的指明人士，須於明日進行強制檢測，政府明日會在逸東（二）邨美逸樓地下對出空地增設流動採樣站。