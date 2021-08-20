強制檢測｜赤柱外傭染變種病毒　曾訪灣仔八方雲集等4地點要覆檢

本港新冠肺炎疫情近月平穩，惟仍不時有變種病毒個案。早前一名美國返港獲減檢疫至只需7日的38歲外傭，返回社區才被驗出確診並帶有變種病毒。食物及衞生局今日（20日）公布強制檢測公告，因應該宗個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括灣仔道八方雲集鍋貼水餃專門店、赤柱廣場3hreesixty等。相關人士須在8月22日或之前接受檢測，已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受強制檢測。



▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼



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8月8日有坐港島40號小巴人士要留意

食物及衞生局公告指，因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測。當中包括在8月8日下午5時至下午8時期間曾身處灣仔灣仔道146號地舖八方雲集鍋貼水餃專門店的人士、8月9日中午12時至下午3時期間或8月11日中午12時至下午3時期間曾身處赤柱廣場3hreesixty的人士。

另外，在8月8日下午3時30分至下午5時期間曾乘搭由赤柱村開出往銅鑼灣路線號碼40的專線小巴的人士，以及同日下午6時30分至下午8時期間曾乘搭由銅鑼灣開出往赤柱村路線號碼40的專線小巴的人士，亦同樣須接受檢測。

赤柱廣場5樓平台明設流動採樣站

當局指，如受檢人士在8月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府明日（21日）會在赤柱廣場5樓平台旅遊巴停泊區增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供免費服務。