強制檢測｜天水圍夏瑞芸幼兒學校爆流感　師生最遲周六須檢測

政府今日（19日）晚上刊憲，將天水圍香港聖公會夏瑞芸幼兒學校納入強制檢測公告，指因該學校爆發上呼吸道感染或流感個案，而有關病徵與新冠病毒相似。受檢人士需要於8月21日或之前檢測。



香港聖公會夏瑞芸幼兒學校納入強制檢測公告。（學校網頁圖片）

政府就強制檢測公告刊憲，任何人於8月6日至8月19日期間，曾身處天水圍天龍路4號地下香港聖公會夏瑞芸幼兒學校超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，需要於8月21日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於8月23日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

受檢人士若在8月17日至8月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。若受檢人士已於8月7日或之前完成兩劑新冠疫苗接種，會獲視為已遵從強檢公告中的規定。

明日會在海濱南岸第6座旁空地增設流動採樣站。（協興網頁圖片）

兩大廈曾涉變種病毒個案 明日須強檢

因應曾有變種病毒確診個案，紅磡海濱南岸第6座及西營盤德輔道西瑧璈，需要於明日進行強制檢測。當局明日會在海濱南岸第6座旁空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的海濱南岸居民及工作人員提供免費服務。

全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。截至今日下午6時，社區檢測中心於明日尚餘約27,000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約88%及約92%預約名額。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月19日)▼

▼8月17日袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼

