30歲女網上交友誤墮美男計　借錢買加密貨幣投資損失93萬

網上騙案手法層出不窮，民主黨繼上周公布接獲多宗網上傳銷騙案後，今日（23日）再公布收到數宗集合網上情緣、虛擬貨幣、網上投資三合一的騙案。

其中一名受害人A小姐於網上交友App「Coffee Meets Bagel」認識到騙徒，被甜言蜜語說服於幣安（Binance）購買加密貨幣「USDT泰達幣」，再匯至騙徒偽冒開設的網上投資平台，參加疑似網上賭博。最終A小姐共損失93萬元，其中一半金額為借貸所得，需近5年時間還清貸款。她亦指，警方的調查進度並不積極，更被要求自行約騙徒出來。

民主黨財經政策發言人袁海文表示，USDT泰達幣的價格與美元掛鈎，相比其他加密貨幣有較高的穩定性，因此受不法之徒歡迎，呼籲市民若遇到上述情況須提高警剔。



事主A小姐年約30歲，擁有大學學歷，報稱是一名專業人士。她於3月中在網上交友App「Coffee Meets Bagel」認識到騙徒。騙徒聲稱由台灣來港工作，個人檔案擺放懷疑於網上盜取的「美男子」相片，並報稱181厘米身高，從事IT工作，塑造成專業人士的形象，自稱開設軟體開發公司。

呃女子買加密幣 轉至騙徒網站賭博

其後，A小姐與騙徒轉至Whatsapp對話，騙徒借意噓寒問暖，讓A小姐誤墮「美男計」，相信對方有意與她發展。騙徒聲稱懂得寫程式，能破解程式漏洞，說服A小姐使用幣安購買虛擬貨幣USDT泰達幣，再轉換到騙徒的偽網上投資及賭博App「Cerberus Fortune博龍財富」，以進行疑似網上賭博的博彩項目。

騙徒聲稱由台灣來港工作，個人檔案擺放懷疑於網上盜取的「美男子」相片，並報稱181厘米身高，從事IT工作。（民主黨派提供）

騙徒甜言蜜語令事主心生愧疚購幣

最初A小姐亦以複雜、擔心受騙等理由拒絕。 但騙徒卻擺出一副「良心當狗肺」的態度，例如回覆「為了防止我是騙你的，我們以後可以不用聊啦，為了你的安全，ok？」，「你知道我心裡多難受嗎」等對話，令A小姐感到愧疚。

A小姐被說服後，以騙徒提供的不明鏈結下載博龍財富的App，並跟從指示註冊帳戶，將幣安購買的USDT泰達幣，匯至博龍客服提供的收款地址。在扣除20元美金手續費後，金額可於平台使用。而A小姐以騙徒「破解」的開獎號碼投注，首次便成功賺取28.97USDT泰達幣，亦成功將所賺款項從博龍平台匯到幣安。

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騙徒以漸進式手法 說服事主加大投注金額

A小姐得到回報後不虞有詐，騙徒並以漸進式手法，說服她加大投注金額，由最初投入1,000元、2,000元，到後來的6.7萬元。直至3月25日，A小姐打算將博龍平台匯出所賺金額至幣安，卻不成功。博龍客服以不同的原因，如：帳戶可能涉及洗黑錢、需支付開通戶口費、需支付USDT維修費、需升級成VIP，令A小姐分別4次以20萬元，合共80萬元購買USDT轉至博龍平台，希望客服將帳戶解封。

當時A小姐向騙徒表示，擔心被博龍平台所騙。騙徒則以甜言蜜語回覆：「寶寶，你別急，有我在」、「你是我要生活一輩子的女人」等，以繼續獲取A小姐的信任。最後A小姐直至4月感到被騙並報警求助，事件中她合共損失約93萬元，其中一半金額為借貸所得，預計還款期接近5年。A小姐亦指，警方的調查進度並不積極，更要求她繼續與騙徒保持聯絡，自行約騙徒出來。

A小姐最終共損失93萬元，其中一半金額為借貸所得，需近5年時間還清貸款。（歐陽德浩攝）

民主黨︰泰達幣價格穩定受不法之徒歡迎

民主黨財經政策發言人袁海文認為，事件是冰山一角，過程中可見騙徒手法精心部署，有策略地令事主降低警覺性，並購買大量加密貨幣，投放於偽冒的網上投資平台，市民被騙後亦難以追蹤加密貨幣的流向。「騙徒以退為進，令事主以為就咁傾冇實際損失，再一步步引入陷阱。」

袁續指，USDT泰達幣的價格與美元掛鈎，相比其他加密貨幣有較高的穩定性，因此受不法之徒歡迎。他亦指，切勿經官方App Store以外的方式，如鏈結等下載手機程式，除了防止手機中毒外，亦避免墮入騙案，呼籲市民若遇到上述情況須提高警剔。